これからの予定【発言・イベント】
23:15 ラムスデン英中銀副総裁、ピーターソン国際経済研究所「パンデミック後のインフレに対する金融政策」講演
23:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
20日
1:30 マン英中銀委員、IMF世銀春季会合の討論会参加
4:00 ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所で講演
5:00 FRB金融安定報告書
6:00 植田日銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「最近の日銀の金融政策枠組みの変化」講演
IMF世銀春季会合（～20日）
インド総選挙（6月1日まで）
米主要企業決算
P＆G、アメリカンエキスプレス
※予定は変更されることがあります。
23:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
20日
1:30 マン英中銀委員、IMF世銀春季会合の討論会参加
4:00 ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所で講演
5:00 FRB金融安定報告書
6:00 植田日銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「最近の日銀の金融政策枠組みの変化」講演
IMF世銀春季会合（～20日）
インド総選挙（6月1日まで）
米主要企業決算
P＆G、アメリカンエキスプレス
※予定は変更されることがあります。