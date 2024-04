ASH DA HEROが、ダブルAサイドシングル「Beast Mode / オクターヴ」を5月29日にリリースすることが決定した。「Beast Mode / オクターヴ」は『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』の劇中歌として書き下ろされた楽曲で、劇中における重要なシーンで「Beast Mode」、「オクターヴ」がそれぞれ使用される。「Beast Mode」は“覚醒”をコンセプトに書き下ろされており、TVアニメ『ブルーロック』シリーズから主題歌を担当しているASH DA HEROだからこそ生み出せた、ブルーロックへのリスペクトと愛が詰まった“エゴい”楽曲に仕上がっており、潔率いるチームZの“覚醒”へのキーとなる楽曲となっている。

◼️先行配信 : 2024年4月19日(金)配信リンク※音楽配信サイト事前予約(Pre-add / Pre-save)受付中https://lnk.to/ADH_BeastModehttps://lnk.to/ADH_Octave◼️CD発売日:2024年5月29日(水)予約:https://lnk.to/LAMR-34032【ブルーロック盤(CDのみの通常盤)】品番:LAMR- 4032価格:2,200円(10%税込) / 2,000円(税抜)CD収録内容:01. Beast Mode02.オクターヴ03. Light my fire04. Beast Mode -instrumental05.オクターヴ -instrumental06. Light my fire -instrumental-備考:バックジャケットは劇場版の場面写をコラージュしたデザインの長帯仕様【ADH盤(CD+BDの初回限定盤)】品番:LAMR- 34032価格:7,150円(10%税込) /6,500円(税抜)CD収録内容 ※ブルーロック盤と共通ADH盤同梱Blu-ray収録内容:01.「ASH DA HERO LIVE TOUR 2023-2024"HUMAN"TOUR FINAL」 Live Movie02.「Beast Mode」 MV Making Movie03.「オクターヴ」 Recording Behind the Scene※01のLive Movieには「One Two Three」、「ペルソナ」、「新世界」、「Super Sonic」、「白昼夢」、「Judgement」、「GIANT KILLING」、「Light my fire」の全8曲が収録となります。・店舗特典内容アーティスト写真使用特典A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART:複製サイン&メッセージ入りアーティストカードAmazon.co.jp:メガジャケHMV:アーティストフォトセブンネットショッピング:オリジナルピックネオウィング/CDJapan:2Lブロマイド楽天ブックス:アクリルキーホルダーVAMPROSE STORE : A4クリアファイル版権絵柄使用特典全国アニメイト(アニメイト通販含む):ましかくブロマイド※デザインは後日解禁

<ASH DA HERO主催 対バンLIVE TOUR「ASH DA HERO presents "GACHINKO" TOUR 2024」>



【 ASH DA HERO vs Nothing's Carved In Stone 】4月16日(火) Spotify O-EAST <東京>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)DISK GARAGE問合せフォームhttps://www.diskgarage.com/form/info【 ASH DA HERO vs ユアネス 】4月28日(日) DRUM Be-1 <福岡>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)キョードー西日本 0570-09-2424(平日、土曜 11:00〜15:00)【 ASH DA HERO vs SPARK!!SOUND!!SHOW!! 】5月11日(土) Rensa <宮城>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)GIP 問合せフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info/【 ASH DA HERO vs I Don't Like Mondays. 】5月26日(日) PENNY LANE24 <北海道>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)WESS info@wess.co.jp【 ASH DA HERO vs 仲村宗悟 】6月1日(土) GORILLA HALL OSAKA <大阪>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00)【 ASH DA HERO vs FLOW 】6月9日(日) ダイアモンドホール <愛知>開場 17:15 / 開演 18:00お問い合わせ)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(毎日 12:00〜18:00)【 ASH DA HERO vs SPYAIR 】6月16日(日) Zepp Shinjuku(TOKYO) <東京>開場 17:00 / 開演 18:00お問い合わせ)DISK GARAGE問合せフォームhttps://www.diskgarage.com/form/info◼️チケット前売 ¥5,000/当日 ¥6,000 (税込/整理番号有/D代別)※お一人様4枚まで※未就学児童入場不可