携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」、「povo1.0」の国際ローミングにてAndroidのChromeだとサービス開始時にエラーになる不具合が案内
|au世界サービスにてAndroidスマホなどのChromeだとサービス開始できない場合があると告知！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は12日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo1.0」にて提供している国際ローミングサービス「au世界サービス」において海外へ到着後にAndroid搭載製品のWebブラウザー「Chrome」で専用Webページ（ http://www.sekai.kddi.com/kddijp-up/ ）から利用開始を試みるとアクセスできずエラーが表示される場合があるとお知らせしています。
au世界サービスはKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービスであるauやUQ mobile、povo1.0の契約者が利用できる国際ローミングサービスで、海外の160カ国・地域の通信事業者のネットワークに接続して通話やインターネットなどのデータ通信を利用できます。料金プランとしては世界データ定額などが提供されています。
また今年3月15日からは新料金プランとしてau海外放題が提供開始され、利用料金は24時間当たり1,200円で、利用開始1時間前までに日本国内で予約すると「予約割」が適用されて24時間当たり1,000円となるほか、ハワイや韓国、台湾、香港、タイ、アメリカ、カナダなどの特定の国・地域では予約割適用時に24時間当たり800円で利用できます。なお、予約割を利用する場合には1〜30日の間で利用期間を選べます。
アプリ名：海外スマホ利用 au海外放題と世界データ定額の予約ができる
価格：無料
カテゴリー：旅行＆地域
開発者：KDDI株式会社
バージョン：4.12.00
Android 要件：5.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.android.auworldservice
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・au世界サービス 関連記事一覧 - S-MAX
・スマートフォン・携帯電話をご利用のお客さま | お知らせ | au
・海外で使う | 海外・国際サービス | au