エイブルは、「新しい暮らしに幸せいっぱいの物語が待っていますように」と願いを込めて、鍵のヘッド部分に、世界中から愛される『ミッキーマウス』の笑顔をデザインした、

お部屋の鍵「ミッキーデザイン キー」での鍵交換サービス(有料)を販売中。

エイブルオリジナルデザインの、ここでしか手に入らない特別な鍵。

かわいい「ミッキーマウス」デザインの鍵で、一緒に新生活をスタートできます。

エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービス

価格25,000円(税込み 27,500円)

ミッキーデザインキーに込められたメッセージ

新しい暮らしには、あなただけの素晴らしい物語が待っています。

心躍る楽しいこともあれば、時には思うようにいかないこともあるかもしれません。

どんな時も、大きく一歩踏み出せるように、自分の居場所に戻ってこれるように、「幸せいっぱいの物語が待っていますように」と願いを込めて、エイブルはこの鍵を作りました。

この鍵を持ち歩く人に、日々の暮らしの「楽しさ」と、ちょっとした勇気を与えられるような、そんなアイテムになってもらえたら嬉しく思います。

いつもそばにある特別な鍵で、笑顔あふれる新しい毎日への扉を開けてください。

エイブルは、「新しい暮らしに幸せいっぱいの物語が待っていますように」と願いを込めて、ミッキーデザイン キーでの鍵交換サービス(有料)を実施中。

Opnus製 メモリス、

ウエスト製 ディンプルキーのどちらかで、入居いただくドアの形状に合わせて、施工されます。

表面に無数の小さいくぼみがあり、配列組み合わせが多く複製が困難でピッキング対策に効果的な作りとなっています。

注意事項

ミッキーデザイン キーでの鍵交換をご購入いただくにあたり、注意事項がございますので、事前にご確認いただきますよう、お願いいたします。

・退去の際は鍵をご返却いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

・鍵交換は退去時の対応を含め、ご契約いただく物件のオーナー様の承諾が必要となります。詳しくは店舗スタッフへお尋ねください。

・オートロックの物件の場合は、玄関ドアのみの施工になるため、ミッキーデザインの鍵とオートロックの鍵の2種類をお持ちいただくことになります。

・ダブルロックの場合は、上下どちらかの鍵のみミッキーデザインに変更が可能です。

・扉の形状によっては本サービスをご利用出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・出張費として3,300円(税込)を頂戴する場合がございます。

・商品のみの発送はしておりません。

・ご契約いただいた際の限定販売となりますため、ご入居中に鍵を紛失した際の鍵交換では、ミッキーデザイン キーをお選びいただけません。

・本商品は防犯向上を目的とした商品であり、安全を確約するものではありません。

さらに、エイブルは、「新しいお部屋でたくさんの思い出を作ってほしい」という想いを込めて、ミッキーデザイン キーでの鍵交換サービス(有料)を申し込むとキーオブジェをプレゼントしています。

はじめて新居に足を踏み入れたときの、感動やワクワクの気持ちを、このキーオブジェと一緒に思い出の1枚として写真に収めたり、引っ越しのお知らせと共にその写真を友だちとシェアして楽しめます。

こちらのオブジェは、新生活の記念アイテムとしてずっとお持ちいただくことができるため、チェーンなどをつけてキーホルダーやチャームにアレンジすることも可能です。

エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービスは全国のエイブル対象店舗で実施中です。

エイブル特集ページ:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/design-key/

特集ページでは、販売対象店舗検索が可能です。

鍵の見本も用意されているので、店舗スタッフにお声がけください。

