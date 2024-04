バンダイが展開する「ガシャポン」シリーズに、2024年4月12日より公開されている、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズが登場!

ガシャポン「名探偵コナン カプセルラバーマスコット2024」と、フラットガシャポン「名探偵コナン miniクリアファイルコレクション6」が順次展開されます☆

バンダイ ガシャポン 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズ

発売⽇:2024年4⽉より順次

対象年齢:15才以上

発売元:株式会社バンダイ

2024年4月12日より公開されている、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』

“月下の奇術師”の異名を持つ「怪盗キッド」と西の高校生探偵「服部平次」が登場し、北海道・函館を舞台に、謎に包まれた新選組副長の土方歳三にまつわる日本刀をめぐるミステリーを描いた作品です。

そんな劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のアートを使用したグッズがバンダイの「ガシャポン」シリーズから登場。

作中で活躍するキャラクターたちがデザインされた、ガシャポン「名探偵コナン カプセルラバーマスコット2024」と、フラットガシャポン「名探偵コナン miniクリアファイルコレクション6」がラインナップされます☆

フラットガシャポン「名探偵コナン miniクリアファイルコレクション6」

発売⽇:2024年4⽉第2週より順次

価格:1回200円(税込)

種類数:全8種

サイズ:約A5

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたフラットガシャポン⾃販機シリーズ

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に登場するキャラクターたちがデザインされた約A5サイズのクリアファイル。

「江戸川コナン」や「服部平次」「怪盗キッド」をはじめ、劇場版で大活躍するキャラクターたちが収録されています。

コレクションしたくなる全8種類のラインナップです☆

ガシャポン「名探偵コナン カプセルラバーマスコット2024」

発売⽇:2024年4⽉第4週より順次

価格:1回300円(税込)

種類数 :全10種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、伊織無我、沖田総司、怪盗キッド)

サイズ:高さ約55mm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に登場するキャラクターたちのデフォルメイラストを使用したラバーマスコット。

劇場版での活躍に期待が高まる「怪盗キッド」や「服部平次」はもちろん、「大岡紅葉」「伊織無我」など全10キャラクターが展開されます。

単体ではもちろん全種類集めたくなる、ファン必見の劇場版グッズです☆

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に登場するキャラクターたちをデザインしたファン必見の「名探偵コナン」グッズ。

2024年4⽉第4週より順次展開される、ガシャポン「名探偵コナン カプセルラバーマスコット2024」と、フラットガシャポン「名探偵コナン miniクリアファイルコレクション6」の紹介でした☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

※最新の情報・詳細は商品情報ページを確認ください

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

