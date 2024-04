4月11日 連載開始

ICEは4月11日、同社が運営する女性向け電子書籍マンガレーベル「Comic curea」より新連載を開始した。新たに連載が始まるのは「パーフェクト上司と秘密の社内恋愛事情」、「星降る街のエイリアンズ ~シングルマザーの憂い恋~」、「ヒナの和酒」、「泣きっつらにデパチカ」、「犬と燕」の5作品。

また、コミックシーモアではこれらの作品が独占先行配信されるほか、新連載の開始を記念した最大5話無料キャンペーンが実施される。キャンペーンの対象となるのは既存作品を含む全10作品で、開催期間は4月11日より7月10日まで。

新連載

パーフェクト上司と秘密の社内恋愛事情

・原作・漫画:花南虎じろう

・原案:ネコ葦

あらすじ

”かっこいい女になりたかった

仕事をバリバリこなして 自立していて 上司にも部下にも信頼される頼もしい存在に――”

子供の頃からの夢を実現して、総合商社で忙しい毎日を送る奥山莉央、29歳。ある日、社内のトップ案件である資源開発チームのメンバーに抜擢されるが、周囲からは「枕で仕事を取った」という陰口が……。

「こちとら彼氏も作らず仕事に仕事に人生全振りしてるんだっての!」憂さ晴らしのためにジムでキックボクシングに打ち込んでいると、勢い余って見知らぬイケメンにキックをお見舞いしてしまい……。

星降る街のエイリアンズ ~シングルマザーの憂い恋~

・作画:内海痣

・原作:猪子道小町

・構成:煤乃団子

あらすじ

フリーランスのデザイナーとして地方都市で働く小鳥遊夏(たかなし・なつ)は小学生の子供を持つシングルマザー。地方ならではの独特の人間関係の中で仕事に子育てに追われていた。ある日、いつもの喫茶店の喫煙所で見慣れない若い男性に声をかけられる。後日、彼は夏も参加しているプロジェクトに東京の代理店から派遣されたディレクター・甲斐裕太だったことが発覚する。なにかと空気を読まずに夏に絡む甲斐に、夏は戸惑いを覚えるが――。

ヒナの和酒

・原作:城アラキ

・作画:よねまる

・日本酒監修:千葉麻里絵

あらすじ

銀行に勤める杉田家三姉妹の次女・陽菜は、上司にあたる創業家の御曹司とのデートで大失態をしてしまう。

瞬く間に、その噂は社内を駆け巡り、辞職へと追い込まれる陽菜。失業した彼女が選んだ新しい人生は、かつて祖父が営んだ居酒屋の復活。

姉と三女、そして謎に満ちた隣人の協力を得て、店の再興はなるのか……!

泣きっつらにデパチカ

・作者:鰆鶴 亀

あらすじ

米俵雨実・25歳はつらいことがあると涙を止められない。カフェを開くという夢をもって働いていた店では心無い言葉をぶつけられた挙げ句クビになってしまい、やはり涙が止まらない。泣きながら訪れたデパ地下のメニューに束の間の安らぎを覚えるものの、現実は仕事もない、スキルもない絶望的な状態。すがる思いで尋ねた派遣会社では、前職の退職理由を聞かれる。雨実からの話を聞いた担当・穂積はその店舗への怒りを口にする。

さらに雨実はデパチカの店舗で働くことを勧められ……。一度折れた心の再生をデパチカグルメがサポート!?

犬と燕

・作者:喜喜

あらすじ

時は数百年前――不穏な空気に包まれていた中国で、皇帝の軍に所属する宦官・陶雪義は罪人の王(ワン)を捉えるという任務のため嶺南に向かう。しかし、紫禁城を一歩でると旅路は楽なものではない。夜行便の船に乗ると、見ず知らずの男も勝手に同乗してきて……。

