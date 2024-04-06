相模原vs岐阜 スタメン発表
[4.6 J3第8節](ギオンス)
※14:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 3 水口湧斗
DF 16 高野遼
MF 17 伊藤恵亮
MF 24 牧山晃政
MF 40 長谷川雄志
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 14 生地慶充
MF 21 青木拓矢
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
MF 40 川上竜
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
※14:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
DF 55 田代真一
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 3 水口湧斗
DF 16 高野遼
MF 17 伊藤恵亮
MF 24 牧山晃政
MF 40 長谷川雄志
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 14 生地慶充
MF 21 青木拓矢
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
MF 40 川上竜
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作