話題のアニメ『僕のヒーローアカデミア』が本日放送スタート。雄英1年A組の印象深いアニメエピソード無料公開と、原作漫画にアクセスできる特別二次元コード付き新聞全面広告が掲載された。地上波データ放送ではデクたちが画面から飛び出るAR 体験も!今日から“ヒロアカ”アニメは新たなステージに突入する

2014年に『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載が開始され、コミックスシリーズ世界累計発行部数がついに1 億部を突破した堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。

たくさんのヒーローが登場することから「和製マーベル」とも呼ばれ、「アイアンマン」らマーベルヒーローが集結する映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』と、コラボレーションをしたことも。

“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々がヒーローとして賞賛される世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵<ヴィラン>”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語だ。

2016年に放送スタートしたTV アニメシリーズは、これまでに6 期138 話を放送。6 期ではデクたちヒーローと死柄木弔たち敵 ヴィラン との「全面戦争編」、傷つき焦燥しながらもたった一人で戦う決意をしたデクと彼を連れ戻そうとするクラスメイトたちの絆が色濃く描かれた「黒いヒーロー編」が展開された。



いよいよ本日4月6日から、13日、20日、27日は、これまでの“ヒロアカ”の中で77期へと繋がる重要な物語に新規シーンを交えて贈る「僕のヒーローアカデミア MemoriesMemories」を全44回放送予定。最新シリーズ、『僕のヒーローアカデミア』77期が、5月4日より毎週土曜夕方5:30から、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)で放送される。

本日発刊の読売新聞朝刊(読売新聞東京本社セット版11都66県+静岡・山梨県 // 読売新聞大阪本社版 近畿・北陸・中四国1616府県エリア ※山口除く)では、【あの日々を取り戻す】をテーマにした全面広告が掲載されており、目にした人もいるのでは。

アニメ制作を手掛けるボンズが描き下ろした、満開の桜をバックにしたデクや爆豪ら雄英高校1年A組メンバーの特別ビジュアルをベースに、彼らが敵<ヴィラン>との決戦の末に取り戻そうとする、かつての平和な日々の場面写真がちりばめられている。

新聞広告内下部の二次元コードにも特別な仕掛けがあり、スマートフォンで読み取ると、これまでのヒロアカアニメシリーズの中から、雄英1年A組メンバーの友情のドラマ、力を合わせて敵<ヴィラン>に立ち向かったバトルなどが印象的なエピソードを無料で楽しむことができる。

さらに、現在「少年ジャンプ+」「ゼブラック」で展開中の原作漫画各話の順次無料公開にもアクセスが可能。今日放送の「僕のヒーローアカデミア MemoriesMemories」を前に、一足先にデク達との日々を振り返ることができる。

さらに、本日放送の「僕のヒーローアカデミア MemoriesMemories」では、リモコンのdボタンを押して、画面に現れたキャラクターにスマートフォンをかざすと、キャラクターが画面から飛び出し、名セリフやそれぞれの“個性”を表現したエフェクトを楽しむことが出来るAR企画をも展開されるそう。



テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、今日夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)で放送開始。

<ストーリー>

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。

デクたちの雄英2年目の春。ヒーローたちが死柄木たち敵<ヴィラン>の掃討作戦を決行し、まさに“全面戦争”と言える激闘が繰り広げられる。双方が大きなダメージを受け全面戦争は一旦の終結を見るが、ヒーローへの信頼は揺らぎ、社会は荒廃していく。オール・フォー・ワン(AFO)が狙うOFAの継承者としての使命感と、周囲の人間を危険に晒したくないという思いから、ひとり雄英を出て戦うデク。焦燥し疲弊していく彼に手を差し伸べたのは、1年A組のクラスメイトたちだった。ひとりじゃなく、皆で立ち向かう決意を新たにした雄英生とヒーローたち。ヒーロー殲滅のため次なる一手を狙う死柄木弔やAFOAFOら敵<ヴィラン>。いよいよ“最終決戦”の時が近づく。そして、アメリカからもひとりのヒーローが飛来する……。

果たしてデクたちは、皆が笑顔になれるあの日々を取り戻すことはできるのか―。



【スタッフ】

原作:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

総監督:長崎健司

監督:中山奈緒美

シリーズ構成・脚本:黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン:馬越嘉彦/小田嶋瞳

音楽:林ゆうき

美術監督:池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ)

色彩設計:菊地和子(Wish)

撮影監督:澤貴史

編集:坂本久美子

音響監督:三間雅文

オープニングテーマ:「誰我為」TK from 凛として時雨

アニメーション制作:ボンズ



【声の出演】

緑谷出久:山下大輝 爆豪勝己:岡本信彦 麗日お茶子:佐倉綾音 轟焦凍:梶裕貴 飯田天哉:石川界人 蛙吹梅雨:悠木碧 切島鋭児郎:増田俊樹 八百万百:井上麻里奈 上鳴電気:畠中祐 峰田実:広橋涼 耳郎響香:真堂圭 常闇踏陰:細谷佳正 芦戸三奈:喜多村英梨 瀬呂範太:古島清孝 青山優雅:桑野晃輔 尾白猿夫:三好晃祐 障子目蔵:西田雅一 葉隠透:名塚佳織 砂藤力道:奈良徹 口田甲司:永塚拓馬 通形ミリオ:新垣樽助 天喰環:上村祐翔 波動ねじれ:安野希世乃 相澤消太:諏訪部順一 エンデヴァー:稲田徹 ホークス:中村悠一 ベストジーニスト:緑川光 エッジショット:鎌苅健太 ミルコ:木下紗華 スターアンドストライプ:朴璐美 オールマイト:三宅健太

死柄木弔:内山昂輝 荼毘:下野紘 トガヒミコ:福圓美里 スピナー:岩崎了 オール・フォー・ワン:大塚明夫

≪TVアニメ第1期〜第6期 各動画配信サービスで配信中!≫

配信情報:https://heroaca.com/onair/#ondemand

<公式サイト/公式SNS>

アニメ公式サイト:http://heroaca.com/

アニメ公式X(旧Twitter):http://twitter.com/heroaca_anime

アニメ公式Instagram:http://instagram.com/heroaca_insta/

読売テレビ番組公式ホームページ http://www.ytv.co.jp/heroaca/

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

【アニメ7期OPテーマ情報】

「誰我為」TK from 凛として時雨

5月4日(土)午前0:00 デジタルリリース



[TK コメント]

「個性もない、才能もない、ヒーローとはあまりにも程遠い自分が作品の為に描けるものは何かをずっと考えました。ふと目の前を飛んで来たシャボン玉が、あまりに鮮やかな虹色を映してコンクリートに形を遺して消えた瞬間、この曲のテーマが生まれました。奪われながら、痛みすら手に入れながら続くこの戦いは自分の為か、誰かの為か。ボロボロの世界に射し込む輝きがこの楽曲と共に刻まれます様に。」



[プロフィール]

凛として時雨のフロントマンでボーカル&ギターであり、全作曲、作詞、エンジニアを担当し鋭く独創的な視点で自らの音楽を表現している。ソロプロジェクトである『TK from 凛として時雨』では、ピアノ、ヴァイオリンを入れたバンドスタイルから、単身でのアコースティックまで幅広い表現の形態をとっている。

【劇場版最新作 作品情報】

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE THE MOVIE ユアネクスト』

2024年8月2日(金)公開!

<スタッフ>

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平((集英社「週刊少年ジャンプ」連載))

監督:岡村天斎 脚本:黒田洋介 キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

製作:「僕のヒーローアカデミア THE MOVIETHE MOVIE」製作委員会

<キャスト>

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

飯田天哉:石川界人

轟焦凍:梶裕貴

配給:東宝

©2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIETHE MOVIE」製作委員会

© 堀越耕平/集英社