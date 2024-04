そんなジェシカさんはオリバー君を出産した時、息子の後頭部が突き出て尖っており、まるでラグビーボールのような形をしていることに気付いた。オリバー君が帝王切開で誕生した際に、何らかの問題が生じたのではないかとジェシカさんは不安を感じたが、医師からは「心配は無用」と言われたそうだ。しかしジェシカさんは、その後もオリバー君の寝顔を見るたびに頭の形が気になっていたそうで、このように明かしている。「私の直感は『何かがおかしい』と訴え続けていました。この子の頭の形が本当に心配だったのです。我が子に何も問題がないことを切に願っていたので、当時は非常に辛い思いをしました。」ジェシカさんはオリバー君の頭の形を心配していたものの、医師からは早産が原因のため「頭蓋骨を正しい位置にするためのマッサージをするように」と言われたそうだ。ところが2歳を迎えたオリバー君は、一人で座ったりハイハイや自力で歩くことに問題が出始めた。オリバー君の身体が心配だったジェシカさんは、「もう感情を整理することもできず、ただ答えだけを求めていました」と当時の気持ちを吐露している。その後、ジェシカさんは別の小児科医にオリバー君を連れていき、検査を受けさせることにした。すると医師からは頭蓋縫合早期癒合症の一種で「矢状縫合早期癒合症」と診断された。通常は複数のパーツからなる頭蓋骨が脳の成長などに合わせてゆっくりと融合するのだが、頭蓋縫合早期癒合症は早期に頭蓋骨が融合してしまうことで脳の発達などに問題が生じてしまうという。ロンドンにあるグレート・オーモンド・ストリート病院によると、この疾患は生後数か月の時に治療を受けることで、多少の言語の遅れはあるもののほとんど障害は見られないそうだ。しかしオリバー君はすでに2歳だったことから、手遅れになる前にすぐ手術を受けなければならなかった。そして2023年7月、オリバー君は頭蓋骨の一部を切除し、再形成するための大掛かりな手術が行われた。6時間にも及ぶ手術は無事に終わり、現在は手術痕も目立たなくなりつつあるようだ。ジェシカさんがオリバー君に検査を受けさせることがなければ、彼の頭には変形が残ってしまうばかりでなく、脳が正常に発達できない可能性もあった。今回の件について、オリバー君の出産に関わった「メドウェイNHS財団トラスト(Medway NHS Foundation Trust)」の助産部責任者であるアリソン・ヘロン氏(Alison Herron)は、次のように述べている。「ジェシカさんに不安や苦痛を与えてしまったことを心よりお詫び申し上げます。私たちはジェシカさんが心配された点について徹底的に調査し、得られた答えを全てジェシカさんにお伝えしました。この調査を経て、私たちは助産師のトレーニングプログラムを改善するために変更を加え、助産師が自分自身の実践を振り返るように助け、また新生児を診察する際に注意深くあるように促しました。」一方でジェシカさんはこう語っている。「あの子が生まれた日から、私はいつも(病院から)あしらわれている感じがしました。息子は今、順調に成長してとても幸せで毎日楽しく暮らしており、言語の発達の点でも著しく向上しています。」「もし、我が子に『何かがおかしい』と思ったら、それを訴え続けることはとても大切なことです。私はオリバーを救ってくれた全ての医師、そして関わってくれた皆さんに本当に感謝しています。トラウマになるような辛い道のりでしたが、そこから立ち上がる強さと母親の愛がどれだけの力を持っているかを身をもって知ることとなりました。」ジェシカさんは現在、同じような状況にある親たちに向けて自分の経験を共有し、「手遅れになる前に答えを見つけてください」と訴えている。画像は『The Sun 「MUM’S INSTINCT I was overjoyed to be pregnant - as I gave birth I knew something was wrong but doctors ignored me」(Credit: Jam Press)、「THE BOY WITH ‘NO BRAIN’ Boy born with MISSING brain defies huge odds to live - after ‘it GREW back’」(Credit: REX FEATURES)』『Metro 「Girl, 2, banned from nursery because deformed skull ‘would scare other children’」(Picture: CEN)』『New York Post 「My baby was born without eyes and had half her brain removed ― but she’s thriving」(Allyanna Carter / SWNS)』『Moby Gordon Instagram「someone was helping me set up some decorations for his little photo shoot.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)