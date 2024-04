回転寿司チェーン「くら寿司」は、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念し、4月5日(金)から期間限定で「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。

実施期間:4月5日(金)~5月19日(日)※無くなり次第終了

「名探偵コナン」は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本全世界累計部数が2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。

今回、劇場版『名探偵コナン100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念し、コラボキャンペーンが開催されます!

今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、くら寿司のお皿に乗ったキャラクターがかわいくデザインされた“アクリルマスコット”や、キャラクターたちが怪盗キッドに扮装した“缶バッジ”、映画タイトルにもあ

る五稜星をイメージした星型の“マグネットシート2個セット”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」をお楽しみいただけます。

【アクリルマスコット】<全6種>

" />

【缶バッジ】<全10種>

" />

【マグネットシート2個セット】<全8種>

" />

また、5月1日(水)から缶バッジとマグネットシートにそれぞれ3種類の新しいデザインが加わるので、より豊富なデザインのキャラクターに出逢うチャンスが増えます。

5月1日(水)から追加されるデザイン【缶バッジ】<3種>

" />

5月1日(水)から追加されるデザイン【マグネットシート2個セット】<3種>

" />

税込2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも開催します。

第1弾<4月5日(金)~クリアポスター(A3サイズ)>、第2弾<4月19日(金)~クリアファイル>、第3弾<5月10日(金)~トランプ>の計3回にわたりキャンペーンを実施します。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、UberEats、Wolt、menuでのご注文は対象外)

【第1弾】クリアポスター(A3サイズ)

・実施期間:4月5日(金)~無くなり次第終了<全4種>合計で先着22万名様限定

【第2弾】クリアファイル

・実施期間:4月19日(金)~無くなり次第終了<全4種>合計で先着22万名様限定

【第3弾】トランプ

・実施期間:5月10日(金)~無くなり次第終了<全4種>合計で先着22万名様限定※トランプカードの数字が記載されている表面は共通の絵柄となります。

・開始時間:4月5日(金)10時

・実施期間:4月5日(金)~5月19日(日)・実施店舗:くら寿司全店舗

・WEBサイト:https://www.kurasushi.co.jp/topic/005456.html

くら寿司WEBページ上から謎解きにチャレンジすると、限定商品などが当たる特別企画を行います。

回転レーンを活かしたくら寿司ならではの企画として、店舗の回転レーン上にも謎解きが記載されたポップが流れるので、WEBページにて回答、応募いただくと、抽選で賞品がプレゼントされます。

※謎解き企画の特設ページは、4月5日(金)10時からアクセス可能となります。

※スマートフォンおよびタブレットからご参加いただけます。

※一部機種によってはご利用いただけない場合がございます。

※回転レーン上の謎解きPOPの写真画像はイメージです。実際の謎解き内の「手がかり」と記載内容は異なります。

A賞5名江戸川コナン役高山みなみさん直筆サイン色紙くら寿司限定オリジナルTシャツ付き

B賞10名ふわふわフレンズ江戸川コナン(S)

C賞30名ビッくらポン!コンプリートセット

※A賞くら寿司限定オリジナルTシャツ(Lサイズ)。B賞ふわふわフレンズ江戸川コナン(S)(サイズW10×D9×H14.5cm)

グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施

実施期間:4月5日(金)~5月19日(日)

キャンペーン期間中は「グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾を施し、コナンや怪盗キッド、服部平次が描かれたイラストでお客様をお出迎えするなど、フォトスポットとしても楽しめます。

「グローバル旗艦店原宿」

「グローバル旗艦店なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾を施し、コナンや怪盗キッド、服部平次が描かれたイラストでお客様をお出迎えしてくれます。

オリジナルグッズがもらえるファン注目のコラボキャンペーン。

くら寿司 劇場版『名探偵コナン100万ドルの五稜星(みちしるべ)』コラボキャンペーンは2024年4月5日から開催です。

