JR東京駅 京葉線地下に位置する「Disney Fantasy Shop by BELLE MAISON(ディズニーファンタジーショップ バイ ベルメゾン)」東京駅店が、2024年4月1日より営業時間を拡大!

開店時間を1時間半前倒して朝8時30分よりオープンとなり、お出かけ前に人気ホームグッズなどのお土産選びが叶います☆

「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店 営業時間拡大

出店場所:東京駅京葉線地下1階八重洲口改札内(〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅改札内京葉線地下1階)

電話番号:03-6268-0101

営業時間:10:00〜22:00【2024年4月1日(月)より8:30〜22:00】

商品展開:生活雑貨、ファッション雑貨、アパレル、寝具、家具、菓子など

JR東京駅 京葉線地下に位置する『Disney Fantasy Shop by BELLE MAISON(ディズニーファンタジーショップ バイ ベルメゾン)』東京駅店。

ベルメゾンのディズニーグッズ専門店の旗艦店として、JR東日本東京駅の改札内に2021年10月にオープンしました。

スリッパや枕カバーなど通販で人気のホームアイテムから、駅ナカニーズに合わせた傘やUV対策グッズなどお出かけ時にすぐ使えるグッズや、お菓子などお土産アイテムまで人気を博しています。

そんな「ディズニーファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店が、2024年4月1日(月)より開店時間を1時間半前倒して、朝8時30分よりオープンします。

2023年12月に実施したトライアルオープンの結果、朝10時までは旅行の帰り際の方はお菓子などのお土産を、これからお出かけされる方はマフラーなど防寒具や、リンクコーデができるファッションアイテムを購入する傾向があることが分かり、営業時間の拡大となりました。

店舗のオフピークに利用することで、空いている時間帯にゆっくり商品を選べ、お出かけ前にお土産選びが叶います。

取り置きサービスも行われているため、身軽に観光を楽しむことも可能です!

【リアル店舗限定新商品】スタンドにもなるアクリルキーホルダー

価格:各1,590円(税込)

マリンルックなコーディネートが爽やかな「ミッキー&フレンズ」のアクリルキーホルダー。

カバンに付けてお出かけを楽しんだり、スタンドを付けてお家に飾ることもできます。

※グランデュオ蒲田店でも販売します。ベルメゾンネットでの販売はありません

【リアル店舗限定新商品】ポストカード

価格:各250円(税込)

初夏の雰囲気を楽しめるアートがおしゃれなポストカードも登場。

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」が気球で海を旅しているデザインや、花火を見ている「チップ&デール」のほか「ジャスミン」のシルエットデザインなどのポストカードも展開されます☆

※グランデュオ蒲田店でも販売します。ベルメゾンネットでの販売はありません

開店時間を1時間半前倒して、朝8時30分よりオープン。

2024年4月1日より営業時間拡大となる「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店の紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 朝8:30オープンに営業時間拡大!「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店 appeared first on Dtimes.