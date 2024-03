現地時間23日に第2子の男の子、カージナルくんが誕生したことを自身のSNSで公表したキャメロン・ディアス。しかし息子の誕生を明かした翌日、夫ベンジー・マッデンと友人の誕生日会に参加する姿がキャッチされ、早速の外出には厳しい声があがっているようだ。女優キャメロン・ディアス(51)が、第2子となる男の子を迎えたことが明らかになった。キャメロンは2015年にミュージシャンのベンジー・マッデン(45)と結婚し、2019年12月には第1子の女の子、ラディックスちゃんが誕生していた。

キャメロンとベンジーは、それぞれのInstagramで第2子の誕生を報告しており、こう綴っている。「このたび、私達の息子であるカージナル(Cardinal)・マッデンが誕生したことをご報告します。彼はとても素敵で、生まれてきてくれて私達は幸せです。子どもの安全とプライバシー保護のためにその姿は公開しませんが、息子はとても可愛いです。私達は恵まれているし、とても幸せです。」投稿では、キャメロン自身が出産したのか、それともラディックスちゃんと同様に代理母出産で迎えたのかは明かしていない。米メディア『People.com』によると、キャメロンとベンジーは2人目を希望していたそうで、関係者はこのように証言している。「2人とも子どもが大好きで、ずっと2人目が欲しいと思っていました。キャメロンは、それ以前から母親になることを夢見ていたんです。だから母親になるまでの長い道のりを話し出すと、彼女は感極まりますね。子ども2人に恵まれて、本当に幸せだと彼女は感じていますよ。」そんな待望の第2子誕生を発表した翌日のこと、キャメロンは夫とともに俳優ロブ・ロウの60歳誕生日パーティーに出席する姿がキャッチされたが、新生児を置いての外出にファンからは厳しい声があがっている。「子どもが生まれたって公表した次の日にパーティーに参加なんて、あんまり良くないわ。もちろん親だって夜の外出をしてもいいと思うけど、そんな生まれたばかりの子がいて2人揃って外出って…。どちらか1人は家にいるべきよ。」「自分の赤ちゃんを誰かに預けて早速2人で外出なんて、いいご身分ね。」「きっとベビーシッターがたくさんいるんでしょうね。それで育児と言われても、私達一般人の育児とはまるで違うわ。」キャメロンの行動に批判的な意見も少なくないが、別の関係者はキャメロンとベンジーについてこのように話している。「2人とも家にいるのが大好きで、出かけるよりも友人を家に招いて料理を振る舞ったりするほうですね。それに2人とも、子どもと一緒に遊ぶのが大好きなんです。素敵なママとパパですよ。」画像2、3枚目は『Benji Madden Instagram「We are blessed and excited to announce the birth of our Son, Cardinal Madden」「This week We Launched @veeps ALL ACCESS」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)