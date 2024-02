伊ローマ郊外のフィウミチーノ市にある「レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港(Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci)」の防犯カメラの動画が、 イタリア の独立系メディア『Welcome to Favelas』に投稿され、その衝撃的な出来事が ネットで話題 となっている。そこには免税店前の陳列台から酒類の瓶をひとつ残らず床に投げつけて、周囲を酒まみれにする女性の様子が捉えられていた。 イタリア の日刊紙『Corriere della Sera』などが報じた。

【この記事の動画を見る】現地時間23日の報道によると、動画の中で暴れていた女性は客室乗務員として勤務していたが、21日に着陸した 飛行機 から降りた時、有期雇用の契約が更新されないという悪い知らせを受け取ったそうだ。雇い止めとなり、ショックのあまり自暴自棄になったのか、この女性は通りかかったターミナル1のAコンコースの免税店に陳列されていた ワイン や蒸留酒の瓶を、いきなり台の外に投げ始めた。思いもよらない光景に、周囲の人はただ立ち尽くして暴れる女性を傍観するか、あるいは携帯電話を取り出して撮影している。女性は一旦カメラの外に移動したが、しばらくして戻り、周りの目も気にせず、残りの瓶をひとつ残らず陳列台から床に投げ捨てていった。あっという間に免税店前の床は酒まみれになったが、女性は酒で滑って前のめりに転んでもすぐに立ち上がり、下段の奥の酒瓶まで床に叩き落とすという徹底ぶりだった。最終的に女性は空港職員に呼び止められ、連行された。女性の名前や詳しい動機などは当局から発表されていない。わずか数分の出来事ではあるが、この暴挙で1500ユーロ(約24万4千円)の損害が発生したという。 イタリア 産のリキュール「サンブーカ」のハーブの香りが立ち込めていたという現場は、間もなくベルトパーテーションで囲まれ、清掃スタッフが要請された。動画には映っていないが、彼女を止めようとして近づいた店員に向けて携帯電話を投げつけたという目撃情報もあった。女性の所属 航空会社 については、ユニフォームの鮮やかな青い色から、マルタ航空やリトアニアのチャーター専門 航空会社 アビオン・エクスプレスではないかとの報道がある。この動画を見た SNS ユーザーたちは、以下のようなコメントをしている。「いったい何が、彼女にこんなことをさせるんだ?」「なぜ彼女の契約は更新されなかったのだろうか」 航空会社 はこれを見て、彼女の契約を更新しなくてよかったと思ったに違いない」「多分、次の仕事はリサイクル工場がいいだろうね。瓶を割れるし」また、クエンティン・タランティーノが監督した1997年公開の米アクション映画『ジャッキー・ブラウン』で、主演のパム・グリアが扮する客室乗務員が真っ青な制服姿であることを連想した人々によって、 SNS には同映画のミームが多く使われていた。