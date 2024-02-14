NHK¡Ö¾¯¥¯¥é¡×¸å·Ñ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¡ª¡×¤Ï3·î¤Ç½ªÎ»¡¡µì¥¸¥ã¥Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¢4·î°Ê¹ß¤Î½Ð±é¤Ê¤·
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡×¤«¤é1·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¡ª¡×¡ÊBSP4K¡¢¶âÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬¡Öº£Ç¯¤Î4·î¤«¤é¤ÏÊÔÀ®¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³Ì¾»á¤Ï¡ÖSMILE¡ÝUP.¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿·µ¬¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤È¶¯Ä´¡£4·î°Ê¹ß¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¿·µ¬¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤ª¡¢ºÆÊüÁ÷¤äÀ¼¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE-UP.¼Ò¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ê¸½¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¼Â»Ü¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤âÌç¸Í³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¡ª¡×½é²óÊüÁ÷¤Ï1·î19Æü¡£Á°ÈÖÁÈ¤ËÂ³¤²Ï¹ç°ê¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤é¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿·µ¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤È¤ÏÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡Ö¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥»¡ª¡×¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤Á¤é¤âÉý¹¤¤½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ê²ñ¤ÎKing¡õPrince¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×²¬ÅÄ·½±¦¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£