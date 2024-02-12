2024年スーパーボウルを現地で観戦したセレブたち
米アメリカンフットボールのリーグ、NFLの優勝決定戦にしてアメリカ最大のスポーツの祭典、スーパーボウル。現地時間2月11日（日）にラスベガスで開催された今年のスーパーボウルは、カンザスシティ・チーフスがサンフランシスコ・49ersを25-22で破って2連覇を達成！
オーバータイム（延長戦）にもつれこんだ熱戦を現地で観戦したセレブを一部紹介。
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スーパーボウルを現地で観戦したセレブ
ポール・ラッド
『アベンジャーズ』シリーズのアントマン役や『ゴーストバスターズ』シリーズに出演するポールは、長年のチーフスファンとして知られ、今年も息子ジャックと共に現地を訪れた。
As if they'd be anywhere else. Paul Rudd and his son Jack cheer on the Chiefs at #SuperBowlLVIII. See all the celebs in attendance: https://t.co/7TDO2tBDvm pic.twitter.com/QSYlgapXOe
- E! News (@enews) February 11, 2024
テイラー・スウィフト
チーフス所属の選手トラビス・ケルシーと交際していることでも話題の歌手テイラー。日本時間2月10日夜に日本での公演を終えると、すぐにアメリカに戻り恋人の大一番に無事に間に合うことができた。現地では総額100万ドル（約1億5000万円）以上とも言われるスタジアム内の豪華なVIPルームで観戦。試合後は、フィールド上でトラビスと抱き合い勝利を祝う姿も見られた。
Congratulations to Taylor Swift for winning the #SuperBowl pic.twitter.com/MMeHDh7jnL
- The Hollywood Reporter (@THR) February 12, 2024
ブレイク・ライヴリー
『ゴシップガール』セリーナ役で絶大な人気を誇るブレイク。テイラー・スウィフトと大親友であることでも知られ、VIPルームで一緒にチーフスを応援。
Find the Taylor Swift to your Blake Lively. #SBLVIII pic.twitter.com/lth4h9E6LM
- Entertainment Tonight (@etnow) February 12, 2024
マイルズ・テラー
『トップガン マーヴェリック』『ジ・オファー／ゴッドファーザーに賭けた男』などで知られるマイルズもテイラーの友人の一人。彼女のVIPルームで妻のケリー・スペリーやトラビス・ケルシーの実兄で元NFL選手のジェイソン・ケルシーらと観戦。
Keleigh Teller shares a photo of her husband Miles Teller with Jason Kelce in the suite!! pic.twitter.com/yZwxxvvxnq
- ~Brittany~ (@teenwolfhuman) February 12, 2024
ジョン・ハム
『MAD MEN マッドメン』『グッド・オーメンズ』などのジョンは、妻のアンナ・オセオラとチーフスのユニフォームを着て観戦。
You win, Jon Hamm. pic.twitter.com/RM5qm9OVN4
- Jimmy Spencer (@JimmySpencer) February 12, 2024
キム・カーダシアン
『アメリカン・ホラー・ストーリー』シーズン12に出演する俳優、モデルのキムもスタジアムで観戦。
ジャレッド・レトー
『スーサイド・スクワッド』『WeCrashed 〜スタートアップ狂騒曲〜』などに出演するジャレッドは友人と応援席から観戦。
He's at the Super Bowl #JaredLeto
Getty Images pic.twitter.com/dgQFfpunCc
- WestOfHell (@MarsMadMichelle) February 12, 2024
ミンカ・ケリー
『TITANS／タイタンズ』『新チャーリーズ・エンジェル』のミンカも現地で応援する様子がキャッチされている。
Live from the Vegas Celebration Suite #SBinLV #SBLVIII pic.twitter.com/Rvzx6ZJdax
- Las Vegas (@Vegas) February 12, 2024
そのほかの来場セレブ
ほかにも、歌手のビヨンセ＆ジェイ・Z夫婦、アリアナ・グランデ、レディー・ガガ、ポール・マッカートニー、ジャスティン・ビーバー＆ヘイリー・ビーバー夫婦、グウェン・ステファニー＆ブレイク・シェルトン夫婦、スペースX、テスラのCEOイーロン・マスク、AppleのCEOティム・クックら、錚々たる顔ぶれがスポーツの一大イベントを現地で楽しんだ。
（海外ドラマNAVI）
参照元：People、pagesix