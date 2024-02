2024年スーパーボウルを現地で観戦したセレブたち

米アメリカンフットボールのリーグ、NFLの優勝決定戦にしてアメリカ最大のスポーツの祭典、スーパーボウル。現地時間2月11日(日)にラスベガスで開催された今年のスーパーボウルは、カンザスシティ・チーフスがサンフランシスコ・49ersを25-22で破って2連覇を達成!

オーバータイム(延長戦)にもつれこんだ熱戦を現地で観戦したセレブを一部紹介。



ポール・ラッド

『アベンジャーズ』シリーズのアントマン役や『ゴーストバスターズ』シリーズに出演するポールは、長年のチーフスファンとして知られ、今年も息子ジャックと共に現地を訪れた。

As if they'd be anywhere else. Paul Rudd and his son Jack cheer on the Chiefs at #SuperBowlLVIII. See all the celebs in attendance: https://t.co/7TDO2tBDvm pic.twitter.com/QSYlgapXOe

- E! News (@enews) February 11, 2024