アメリカ の空港にあるカフェで暴れる女性の姿を撮影した動画がネット上にシェアされ、話題を呼んでいる。カフェで働いていたこの女性は、同僚との口論がエスカレートして暴れ始め、マネージャーである男性2人に制止されながらも強引にカウンターの中へ入ろうとした。激昂した女性は最終的にカウンターを飛び越えており、女性を非難する声や男性らの対応を疑問視する意見などがあがっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米ジョージア州ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で今月13日午前、コンコースDにあるカフェ「Harvest & Grounds」で騒ぎが起きた。当時の様子を捉えた動画には、カフェのカウンター前で女性1人と男性2人が揉めている様子が映っている。女性はこのカフェの店員として働いているシャコリア・エリーさん(Shacoria Elly)だったが、同僚とエスプレッソのショットについて口論になり、同僚に危害を加えようとしたため、マネージャー2人が止めに入ったという。シャコリアさんは「私の荷物をよこせ!」と叫びながら、カウンターの入り口に向かっていく。しかしマネージャーらに押し返されてしまうと、シャコリアさんは近くにあった椅子を手にし、振りかざして襲いかかろうとした。背の高い男性がすぐに椅子を取り上げると、シャコリアさんは再びカウンターの入り口に向かった。その時、赤い服を着た男性がシャコリアさんと対峙し、力強く彼女を投げ飛ばした。シャコリアさんは床に倒れ込んだが、すぐに立ち上がって赤い服を着た男性に殴りかかった。背の高い男性は、羽交い絞めの形でシャコリアさんを止めに入ったが、彼女は男性の腕を振り払い、男性の頬を強く殴った。殴られた男性は一瞬固まり、その後はやり返すことなく冷静に対応している。そして、シャコリアさんは店の外へ向かって歩き出し、マネージャーらは疲れた様子で「警察を呼んでくれ」と近くの人に声をかけていた。しかし次の瞬間、シャコリアさんが引き返し、カウンターを飛び越えてバックヤードに入り込んだ。すぐに赤い服の男性がシャコリアさんを羽交い絞めにしたが、彼女は何かを掴んで振り回しており、金属製の物が倒れるような大きな物音が聞こえてくる。その後、マネージャー2人がシャコリアさんをカウンターから運び出すと、彼女はコートなど自分の荷物を持っており、一度床に転びながらも足早に店を後にした。アトランタ警察によると、この騒動後にシャコリアさんは解雇され、スタッフとして空港内へアクセスできる権限も取り上げられたという。警察官が到着した頃には、シャコリアさんはすでに現場から立ち去っており、事件に関する報告書は作成されたものの、逮捕や起訴は行われていないと報道されている。暴言を吐きながら大暴れする光景が各メディアで報じられると、「こんなことをして起訴されないなんて、信じられない」「罰がないのなら、こうした行動は続くだろうね」「この女性は大人としての振る舞いを学ぶべき」といったコメントが寄せられた。一方で、「私物を取りたいだけなら、バックヤードに入れてあげればよかったのに」「バッグとコートを取りに行くのに、あんな対応をされた女性がかわいそう」「彼女の私物を渡せばすぐに終わったと思うよ」といった意見もあり、マネージャーらの対応に疑問が投げかけられた。ちなみに2022年12月にはマイアミ国際空港で、子どもを見失った母親が大暴れし、カウンター上の機器などを破壊していた。