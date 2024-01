『ウィッチャー』シーズン4に『マトリックス』ローレンス・フィッシュバーンが出演！

ヘンリー・カヴィルから後を継いだリアム・ヘムズワース版ゲラルトがお披露目となるNetflixの人気ファンタジーアクション『ウィッチャー』シーズン4に、『マトリックス』シリーズのモーフィアスで知られるローレンス・フィッシュバーンが出演することが決定した。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが伝えている。

ポーランド出身の作家アンドレイ・サプコフスキの小説シリーズを実写ドラマ化した『ウィッチャー』。2007年よりゲーム化されたこともあって世界中に熱狂的なファンを持つが、シリーズでも人気の高いキャラクターのレジスがシーズン4に登場することが明らかに。その役をローレンスが演じる。

レジスについて知らないドラマ版ファンのため、Netflixは詳細を明かしていない。唯一明かされている公式情報は、「レジスは謎めいた過去を持つ世界的な理髪外科医で、シーズン4でゲラルトの旅に加わることになる」というものだけだが、鍵を握るキャラクターであることは間違いない。

原作者のサプコフスキが1996年に発表した「ウィッチャーIII 炎の洗礼」で初登場して以来、ファンに愛されてきたキャラクターを演じることになったローレンスは、「キャストに参加することができてとてもワクワクしているし、ウィッチャーの素晴らしい世界を探求できることを楽しみにしている」とコメント。

『ウィッチャー』シーズン4の撮影はこの春に開始予定。ゲラルト役を過去3シーズンにわたって演じてきたヘンリーの降板によりリアムが同役を引き継ぐ一方、イェネファー役のアーニャ・シャロトラ、シリ役のフレイヤ・アーラン、ヤスキエル役のジョーイ・ベイティといったキャストは続投する。

Netflixでは同シリーズのアニメ映画『The Witcher: Sirens of the Deep(原題)』が年内に解禁予定。どんどん広がるユニバースの今後が楽しみだ。

(海外ドラマNAVI)

