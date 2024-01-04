¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÉÛ¿Ø¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½OB¤¬¹Í¤¨¤ëÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡©¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã·ª¸¶Í¦Â¢¡Û2ÎóÌÜ¤Î°ËÅì¡¢µ×ÊÝ¡¢»°ãø¤È1¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤ÏÍÎÏ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î1Æü¡¢º£·î12Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿MF»°ãø·°¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤âÂç²ñ½éÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢2011Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½DF·ª¸¶Í¦Â¢»á¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
¡¡GK¤ÏÁ°ÀîÂãÌé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Î3¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¸µÆü¤Î¥¿¥¤Àï¡Ê5-0¡Ë¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬ÍÎÏ¤À¤ÈÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶»á¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏÍ£°ì¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤¬Î®Æ°Åª¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖGK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅ´ÈÄ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÈÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Î°ìÂò¡£±¦SB¤Ï¿û¸¶Í³Àª¡ÊAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ë¤¬·ø¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º¸SB¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤âÃæ»³ÍºÂÀ¡Ê¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¡Ë¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ËÆ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Î·üÇ°¤ò½ü¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤¬·ø¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¤È¼éÅÄ¡£2ÎóÌÜ¤Ïµ×ÊÝ¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢°ËÅì¤È»°ãø¤¬¥µ¥¤¥É¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ï¾åÅÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤ÇFW¤Ï¾åÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç´º¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤È4-2-3-1¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·ª¸¶»á¤Ï¡Ö3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ë¡×¤È3-5-2¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÚ°Â¤ÈÈÄÁÒ¤ËÃ«¸ý¡Ê¾´¸ç¡¿¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ËÆ£¤«¡£2¥È¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾åÅÄ¤ÈºÙÃ«¡Ê¿¿Âç¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÙÃ«¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤äÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡Âç²ñÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·×7»î¹ç¤òÀï¤¦²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë