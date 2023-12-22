大みそか恒例の『第74回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の曲目が22日、発表された。

【一覧】『第74回NHK紅白歌合戦』出場歌手 これまでの出場回数も

初出場となる紅組は、新しい学校のリーダーズが「オトナブルー」、Adoが「唱」、anoが「ちゅ、多様性。」、伊藤蘭が「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」、MISAMOが「Do not touch」、YOASOBIが「アイドル」を披露。

白組は、大泉洋が「あの空に立つ塔のように」、キタニタツヤが「青のすみか」、すとぷりが「スキスキ星人」、Stray Kidsが「CASE 143 -Japanese ver.-」、SEVENTEENが「舞い落ちる花びら （Fallin' Flower）」、10-FEETが「第ゼロ感」、MAN WITH A MISSIONが「絆ノ奇跡」、Mrs.GREEN APPLEが「ダンスホール」を披露する。

司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーの4人が担当。テーマは「ボーダレス-超えてつながる大みそか-」。

以下、出場歌手と曲目一覧（カッコ内は出場回数）。

■出場歌手の曲目一覧

【紅組】

あいみょん（5）／「愛の花」

新しい学校のリーダーズ（初）／「オトナブルー」

Ado（初）／「唱」

ano（初）／「ちゅ、多様性。」

石川さゆり（46）／「津軽海峡・冬景色」

伊藤 蘭（初）／「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」

坂本冬美（35）／「夜桜お七」

櫻坂46（3）／「Start over!」

椎名林檎（8）／「サ〜さすがに諸行無常篇〜」

JUJU（2）／「時の流れに身をまかせ」

Superfly（7）／「タマシイレボリューション」

天童よしみ（28）／「道頓堀人情」

NiziU（4）／「Make you happy」

乃木坂46（9）／「おひとりさま天国」

Perfume（16）／「FAKE IT」

MISIA（8）／「紅白スペシャル2023」

MISAMO（初）／「Do not touch」

水森かおり（21）／「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」

milet（4）／「コイコガレ」

YOASOBI（3）／「アイドル」

緑黄色社会（2）／「キャラクター」

LE SSERAFIM（2）／「UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers） -Japanese ver.-」

【白組】エレファントカシマシ（2）／「俺たちの明日」大泉 洋（初）／「あの空に立つ塔のように」Official髭男dism（4）／「Chessboard」キタニタツヤ（初）／「青のすみか」郷ひろみ（36）／「2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜」さだまさし（22）／「秋桜」JO1（2）／「NEWSmile」純烈（6）／「だってめぐり逢えたんだ〜NHKプラスver.〜」鈴木雅之（6）／「め組のひと」すとぷり（初）／「スキスキ星人」Stray Kids（初）／「CASE 143 -Japanese ver.-」SEVENTEEN（初）／「舞い落ちる花びら （Fallin' Flower）」10-FEET（初）／「第ゼロ感」BE:FIRST（2）／「Boom Boom Back」福山雅治（16）／「HELLO〜想望」紅白スペシャルメドレー藤井フミヤ（6）／「TRUE LOVE」星野 源（9）／「生命体」MAN WITH A MISSION（初）／「絆ノ奇跡」Mrs. GREEN APPLE（初）／「ダンスホール」三山ひろし（9）／「どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜」山内惠介（9）／「恋する街角」ゆず（14）／「ビューティフル」