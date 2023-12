クリスマス前になると、北米ではモミの木の農園(ツリーファーム)に出かけ、クリスマス用のツリーを購入する家族があちこちで見られる。米ケンタッキー州に住むホワイトさん一家もここ十数年、モミの木のショッピングに出かけるのが家族の恒例行事になっており、今年も立派なツリーを選んで居間に飾った。ところがツリーの中にはある生き物が紛れ込んでいたそうで…。動物専門ニュースサイト『The Dodo』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

ケンタッキー州レキシントンに住むミッシェル・ホワイトさん(Michele White)は最近、家族みんなでモミの木のショッピングに出かけ、自宅までの配送を頼んで帰宅した。

「クリスマスツリーをみんなで買いにいくのは家族のイベントで、大好きなの」と明かすミッシェルさん。ツリーが自宅に届いたのは金曜日だったそうで、その日のうちに両親が飾りつけをしたという。

ところがそれから4日経った月曜の午後、ミッシェルさんの留守中にカーペットのクリーニングにやって来た友人が驚きの発見をした。

その友人とは、「マジック・カーペット・クリーニング(Magic Carpet Cleaning)」の経営者ボビー・ヘイズさん(Bobby Hayes)で、ミッシェルさんにその日、1枚の写真を送ってきた。

写真はツリーの前に立ったボビーさんが小さなフクロウを持って笑っているもので、ミッシェルさんはにわかに信じられず、「ぬいぐるみか、オーナメントに違いない」とすぐにボビーさんに連絡した。

ミッシェルさんは当時のことを「彼に電話口で『フクロウ? これは冗談よね』と聞くと、『本当だよ』って言うのよ」とかなりのショックと驚きで受け止めたことを明かし、このように続けた。

「我が家では3頭の犬を飼っているし、ツリーを置いている居間はいつも誰かが使っているの。居間ではテレビも見るし、すぐ隣はキッチンなのに…。フクロウの気配なんて全くなかったわ。」

ボビーさんによると、クリーニング機器の電源プラグをコンセントに差し込んだ際、ツリーがわずかに動いたことに気付いたそうで、「よく見るとフクロウがツリーの下のほうの枝に止まっていたんだ。でも私が見ていることに気付いたフクロウは、ツリーの奥のほうに入り込んでしまってね。見つけるのに数分かかったよ」と苦笑する。

そうしてボビーさんはその後、4日間もツリーの中で息を潜め、お腹を空かせていたであろうフクロウを優しく保護し、ミッシェルさんに写真を送ったのだった。

ミッシェルさんは思いがけない発見に、「あの時、彼がいてくれて良かったわ。もし私だったら、悲鳴を上げて家を飛び出ていたでしょうからね」と明かし、「時間がある時にフクロウのオーナメントを編んで、ツリーに縫い付けようと思っているのよ」と述べていた。

一方でフクロウはというと、ボビーさんがミッシェルさんの家の裏庭に放してやると、森の奥に元気に飛び立っていったそうで、ボビーさんは「これでみんなが素敵なクリスマスを迎えられるね」と笑顔を見せた。

なおこのニュースには、「なんて可愛い赤ちゃんフクロウなの!」「あれは赤ちゃんではなくアメリカオオコノハズクだよ。もし赤ちゃんだったら、生き延びることはできなかっただろう」「フクロウはきっと怖かったに違いない。犬が気付かなかったなんて驚いた」「ぐうたらな犬だったのかな」「猫だったらきっと、違った展開になっていただろうね」「モミの木を買ってきたらよく振らないとね!」「木の中まで確認しないと!」といったコメントが寄せられた。

ちなみにテキサス州では先月末、居間のクリスマスツリーにオポッサムが紛れ込み、家主の女性がタックルして捕獲したところ、強烈な死臭を放ったという。

