ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡¡»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÎàÃé¹ðá¤Çµ÷Î¥ÃÖ¤¤¤¿½÷Í¥¹ðÇò¡Ö°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£Ù¡¤£Ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÄÂå»á¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È²óÅú¡£ÅÄÂå»á¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡£º£¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°Íè¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÂå»á¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î»þ¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¬Íè¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°Íè¤¤¡×¤È¶¯°ú¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å¹¤ËÃå¤¯¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÏÎ¾ÏÆ¤Ë¤ªÅ¹¤Î½÷À¤òºÂ¤é¤»¡Ö¤ªÁ°¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤È¤«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¬¤Í¤§¡¼¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡£¤À¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡Ê»ö·ï¡Ë¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ê¤ªÅ¹¤Ç¡ËÈ¯»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È¤¤¤¦²¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¶µ¤¨¤À¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î¤¤¤·¤Î¤è¤¦¤³¤ËÅÄÂå»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Î¤µ¡¢²¶¤¬¤¤¤·¤Î¹¥¤¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¬¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤È¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°ìÀÚ¡¢¤¤¤·¤Î¤è¤¦¤³¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£