マッツ・ミケルセン、ゾンビになりたい ─ 「東京コミコン2023」でファン悲鳴、サイン・撮影会の速度感に「申し訳ない」

ポップカルチャーの祭典「」、2日目となる12月9日(日)朝のオープニングステージには、いきなりマッツ・ミケルセンが単独登場。詰めかけたファンを大いに喜ばせた。

レッドのセーターにブラウンのジャケット、ライトグレーのパンツを合わせた、オトナ感漂わせるダンディな装いで颯爽に登場したマッツ・ミケルセン。いきなり投げキッスで観客のハートを全員撃ち落として、以降オーバーキル状態のステージとなった。

「東京コミコン2023」2日目!マッツ・ミケルセンのモーニング投げキッスをお届けします。 - THE RIVER (@the_river_jp)

東京コミコンへの参加は2回目で、かつ2023年は5月開催の大阪コミコンに続けての来日となった。日本のファンが気に入ったということの証?との質問には「Yes, of course!」と回答。「ファンの皆さんと同じくらい日本食が好きなんです」と続け、お気に入りは寿司と神戸牛と紹介した。「でも、日本の食事は全てが好きです。どんな小さなレストランに立ち寄っても、必ず満足させていただいています」。

ファンから寄せられた事前の質問に、「ハンニバル」では美食家の役を演じたが、好きな食べ物は何?というものがあったそうで、最初の質問ですでに回答が出た、と司会の杉山すぴ豊に振られると、「ハンニバルほどエキゾチックではないですけど」と添えてから、会場に向かって「『ハンニバル』のファンはいますか?」と指をさす。大勢の手が上がると、「『ハンニバル』のファンが日本にこんなにいるなんて面白い。人を喰らうキャラクターなのに」と笑いを誘う。「でも、わかりますよ。僕もハンニバルのことが好きです」。

続いての質問は、「本当にダンディでセクシーだが、生まれ持ったものなのですか?それとも何か心がけていることはありますか?」というもの。ミケルセンは「あまり意識はしていないのですが、最近は10年前よりも服に気を使うようになりました。カジュアル系を意識しています。うまくいけば自分に似合うのかなと。今日はあまりカジュアルではないですが、色が好きですね」と衣装について触れた。

座ったままで「セクシーかダンディなポーズ」を取ってほしいとリクエストされると、「セ、セクシーかダンディ?」と笑い、「それよりももっと面白いことをしましょう」と、“考える人”ポーズを披露して拍手を巻き起こした。

マッツ・ミケルセン、ダンディ&セクシーなポーズをリクエストされ、「もっと面白いのがあるよ」と「考える人」のポーズを披露 - THE RIVER (@the_river_jp)

東京コミコン2023では、映画『ドクター・ストレンジ』で魔法対決を繰り広げたベネディクト・カンバーバッチと一緒に来日。久しぶりの再会についてや、他の来日ゲストとの接点を聞かれたミケルセンは、「ベネディクトとは昨日会いましたね。ユアン(・マクレガー)ともチラっと会いました」。カンバーバッチについては、「素晴らしい人で、素晴らしい俳優。『ドクター・ストレンジ』の一作目でご一緒できて嬉しかったです。素晴らしい映画でしたね」と振り返った。

さらに、カンバーバッチとは「もう戦いたくないです」と続けたミケルセン。「僕はここ数ヶ月トレーニングをしていないのですが、彼の方は最近ジムに行っているみたいだから、再戦はまた今度にしたいです」。

兄で俳優のラース・ミケルセンとは最近どんな話をしたかという質問には、「彼とは一つ共通の話題があって、それは演技ではなくスポーツなんです。いつもスポーツの話をしています」と回答。「最後にした話といえば、ハンドボール女子デンマーク代表が日本に負けたこと。驚きましたが、日本はよくやりましたね」とハンドボール女子日本代表を称えた。

スター・ウォーズ、ハリー・ポッター、インディ・ジョーンズ、007、マーベルと巨大フランチャイズを制するミケルセンに対して、「次はどんなフランチャイズに出たいですか?答えられる範囲内で今後の予定を教えてください」との質問。ミケルセンは「おそらく次回作となるのは、『Dust Bunny』というアメリカ映画です」と説明した。「監督はブライアン・フラーで、『ハンニバル』のドラマ版にも携わっていた人ですよ」。

参加してみたいフランチャイズについては「もうフランチャイズがないんじゃないか」と話してから「ずっと出たいのはゾンビ映画です」と興味深い回答。「次の僕の目標は、ゾンビになることです」。

この回答を受けた杉山すぴ豊が、「ゾンビになったマッツさんに襲われたい、食べられたいというファンも多いのでは」とジョークを挟むと、ミケルセンは「みなさん、Strange(奇妙)な人たちだ」とポツリ。

東京コミコン初(2017年)参加時のトークイベントで「歳をとったスパイダーマンを演じたい」とことを杉山が振り返りつつ、今後アメコミ作品で演じてみたい役はあるかとの質問。ミケルセンは特定のキャラクターにはこだわらないとしつつ、「出てみたのはリアル・ホラー。ゾンビ映画。そしてシリアスなカンフー・ファイティング」と回答。「この三つのジャンルは、僕が歳をとりすぎてしまう前にぜひ参加したいです」。

続いて、ミケルセンの母国語であるデンマーク語で「マッツ、大好き」とどう言うか教えてほしいとのリクエスト。ミケルセンは「Jeg, elsker, dig(ヤィ、エスカ、ダイ)」とレクチャー。何度か一緒に練習した後、会場のファン全員で「ヤィ、エスカ、ダイ、マッツ!」と声を揃えると、ミケルセンは「わー!」と嬉しそうにお辞儀した。

会場のファンにデンマーク語で「マッツ、大好き」を教えるマッツがこちら。 - THE RIVER (@the_river_jp)

ここで杉山から、ミケルセンの好意によって撮影券とサイン券の追加当日分が発売されることになったと発表。「でも、お疲れにならないですか」と確認されると、「いいんです。そのために来ているんですから。僕たちは疲れないと!」とジェントルマンぶりを見せた。

最後に日本のファンへのメッセージを求められると、ミケルセンはこう答えた。

「昨日も少し言ったことですが、こんなにもたくさんの人たちとここでお会いできるなんて、本当にすごく素晴らしいです。これだけ沢山のみなさんにサインしたり、一緒に写真が撮れたり、本当に素晴らしいです。日本のファンの皆さんからは、僕たちが作る映画への強い忠誠心が見て取れます。そして、多くのみなさんと写真撮影やサイン会でお会いするとき、かなりの速度で進んでいることも僕は見ています。しかし、それがみなさん全員にサインをする唯一の方法なのです。このスピードについて、一緒に参加しているみんなに代わって、予め謝罪させてください。とにかく、みなさんが楽しんでくださることを願って。」

マッツ・ミケルセン、投げキッスからのキュンからのおじぎ。 - THE RIVER (@the_river_jp)

最後にもう一度会場のファン全員で「ヤィ、エスカ、ダイ、マッツ!」を唱えると、ミケルセンは「イエーイ!」と喜び、お返しに投げキッスや指ハート。「ひゃあぁぁ!」との悲鳴を後に、颯爽とステージを去ったのだった。

ステージでの様子は、次ページで写真にてじっくりお届けする。マッツ・ミケルセン・オンリーの美麗写真50枚である。

「東京コミコン2023」マッツ・ミケルセン ステージ写真ギャラリー

