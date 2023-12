米ニューヨーク州の高級アパートの地下に設置されたゴミ圧縮機の中で今月1日午後、前夜から行方不明になっていた24歳の女性の遺体が発見された。ニューヨーク市警察(NYPD)は現在、女性の死について「犯罪が行われた形跡はない」としているが、事故死を疑問視する声が多数あがっている。女性が遺体で発見される数時間前に捉えられた映像とともに、米ニュースメディア『NBC New York』などが伝えている。

ニューヨーク市マンハッタン区チェルシーにある13階建て高級アパートの地下で1日午後、ジャクリーン・エルムクイストさん(Jaclyn Elmquist、24)の遺体が発見された。

ジャクリーンさんは前夜、マンハッタンのステーキハウスで行われた会社のパーティに参加し、レストランの近くから同僚がタクシーに乗せた後で行方が分からなくなったという。ミネソタ州出身のジャクリーンさんは、リクルーターの仕事を11月に始めたばかりで、ジャクリーンさんが帰宅せず、翌朝職場にも姿を現さなかったことを心配したいとこがXで情報提供を呼びかけていた。

そして1日午後2時40分頃、NYPDはチェルシーの高級アパートから「怪我をしている人がいるようだ」と通報を受けたそうで、翌2日には女性がジャクリーンさんであると断定し、次のように公表した。

「540・ウエスト28thストリートのアパート地下のゴミ圧縮機の中で、意識不明、無反応の24歳の女性が発見された。女性は救急隊により、現場で死亡が確認された。」

さらにNYPDはこの件について、「ジャクリーンさんはゴミ投入口から落下したことで頭や身体に損傷を負ったと思われ、犯罪の決め手となる証拠はない」と初動捜査の結果を伝えていた。

しかしながら、ブルックリンに住むジャクリーンさんはこのアパートの住人ではなく、知り合いがいたわけでもないうえ、入り口に常時ドアマンがいる建物内にどのように入り込んだのかは不明だという。また家族は、ジャクリーンさんの携帯電話の位置情報を追跡していたが、チェルシーのアパートから数ブロック離れた場所で通信が途絶えてしまったそうだ。

一方で、同アパートが建つ通りに設置された監視カメラは、遺体が見つかる前日の午後11時45分頃、足をふらつかせて泥酔しているようなジャクリーンさんの姿を捉えており、多くの人が「これは事故ではない」として、次のような声をあげた。

「泥酔したようなわけの分からない状態で、どうやってゴミ投入口に飛び込んだのか? ゴミ投入口に入り込むにはまず、ダストシュートが設置されている小部屋のドアを開け、ゴミ投入口の小さな扉を開き、筒の中に身体を突っ込む必要がある。」

「警察の決断は早すぎる。高級アパートなら建物内に監視カメラがあるはずだ。何か決定的な証拠が映されていたか、犯人を捕まえるためにわざと『事故』としたのでは?」

「彼女はどうやってセキュリティが厳しいアパートに入れたのか? 誰かと一緒だったのでは?」

「犯罪に巻き込まれたんだよ。」

「行方不明になった時に着ていたというコートはどこ? バッグは? 携帯電話もなくなったのでしょう? 何かがおかしい。」

「酔っぱらっていたか、薬物を盛られたか…。タクシーの運転手だって怪しいと思う。」

なおNYPDは捜査は継続中としており、ジャクリーンさんの死因は明らかにされていない。また、ジャクリーンさんが泥酔状態だったのかについては「その可能性はある」とだけ述べている。

ちなみに同様のケースは2018年にも起きており、マンハッタンのアパート27階のゴミ投入口から泥酔状態のローラ・プライチョドコさん(Laura Prychodko)が落下し死亡していた。NYPDは当時、事故と結論づけていたが、父親は「娘は当時の夫に殺害された」と信じて疑わず、今年7月に不法死亡訴訟を起こしている。

ニューヨーク市では昨年8月にも、アパート1階のゴミ投入口から中に入り込んだ男性が、地下で圧縮されて死亡していた。男性はアパートの住人ではなかったという。

