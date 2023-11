マクドナルドが販売している秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」

そんな「三角チョコパイ」から、期間限定の「三角チョコパイ いちごカスタード」が登場!

甘酸っぱいストロベリーチョコクリーム&カスタードクリームのハーモニーを楽しめるスイーツです☆

マクドナルド「三角チョコパイ いちごカスタード」

価格:180円(税込)〜

販売期間:2023年11月8日(水)〜11月下旬予定

販売時間帯:全営業時間帯

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

いちごチョコクリームとカスタードクリームの2種類のクリームを使用した「三角チョコパイ いちごカスタード」が新登場!

甘酸っぱいいちごの風味豊かなストロベリーチョコクリームとなめらかなカスタードクリームを、ほんのりいちごの風味をつけて何層にも重ねたサクサク食感のパイ生地で包んでいます。

2種類のクリームのハーモニーを一度に味わえる、見た目にも華やかで、冬を彩るこれからの季節にぴったりな期間限定の新作ホットスイーツです。

また「三角チョコパイ いちごカスタード」は、いちごをくわえた白ネコをデザインした数量限定パッケージで登場。

通気口の穴を三角のネコ耳にすることで見た目もかわいく仕上げられたデザインです。

販売中の「三角チョコパイ 黒」、期間限定で販売された「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」のパッケージも「ネコのデザインがかわいい」「思わず惹かれるデザイン!」など、多くの方から好評の声があがっています。

かわいらしいパッケージとともに「三角チョコパイ」を楽しめます☆

ストロベリーチョコクリーム&カスタードクリームのハーモニーを楽しめるホットスイーツ。

マクドナルドの「三角チョコパイ いちごカスタード」は、2023年11月8日(水)より期間限定で発売です☆

