ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡¢ÂçËãÂáÊá¤«¤é4Ç¯¤Ç¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤òµÛ¤¦¡×¥®¥ê¥®¥ê¤Î¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡ÉÈäÏª¤¹¤ë¶»¤ÎÆâ
¡Ö2019Ç¯¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤éÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø±«¡£º£¡¢·¯¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç¡¢Áê¹ç¤¤»±¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£ÁûÆ°¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îø°¦¥â¥Î¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¤Ï¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçËã¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤Î¶á±Æ
¡¡KAT¡½TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ï¡È²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý¡£
¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬Ìó10Ç¯´Ö¡¢ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÀ¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çò»æ¤Ë¡£ÊÝ¼á¸å¡¢·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤¿ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿Ìó20ÉÃ¤â¤ÎÅÚ²¼ºÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ºòÇ¯8·î¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÔÂáÊá¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡È½ª¤ï¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·º´ü¤¬ÌÀ¤±¤¿º£¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ½·è¸å¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¡¹¤È»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ½êÂ°¤Î¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ØÍ´×¶æ³ÚÉô¡Ù¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¼ç±éÉñÂæ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°Õ³°¤¹¤®¤ë¼«µÔ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤ª¤â¤à¤í¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤òµÛ¤¤¹þ¤àÅÄ¸ý
¡ÖÅÄ¸ý¤¯¤ó¤¬¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É¬¤ººÇ½é¤Ë¥µ¥ó¥Á¥å¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æù¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Î¾¼ê¤Ç1Ëç¤Î¥µ¥ó¥Á¥å¤ò»ý¤Á¡¢¸ý¸µ¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¡¢É¡¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÂ©¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹!¡¡ËÜÅö¤Ë·ë¹½»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄ¸ý¤ÎÍ§¿Í¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï°ìÆ±¤¢Á³¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢
¡Ö¤¹¤°¤Ë¡ÈÂçËãÁûÆ°¡É¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡°ì¸«È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤À¤¬¡¢ÅÄ¸ý¤Ê¤ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¨¡¡£
¡ÖÅÄ¸ý¤¯¤ó¤ÏÂçËãÁûÆ°¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁûÆ°¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Èº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤ËÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÂçËã¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦Èà¤Ê¤ê¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¼«µÔ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¤ÊÈà¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤!