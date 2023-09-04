µð¿Í¤¬¼êÊü¤·¤Æ1Ç¯¡Ä¥Ñ¤ÇHR¥¥ó¥°¤Ë¡¡¾Ã¤¨¤¿¡È¼åÅÀ¡É¡¢Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤¬¸«¤»¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅ¬±þ
¥í¥Ã¥Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ý¥é¥ó¥³¡¢DHÀ©¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³³°Ìî¼ê¤Ï¡¢3Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë23ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ïµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÂàÃÄ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë¤È2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÂÇ·â»ØÉ¸¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ3Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡Ê¬ÀÏ¤Ë¤Ï¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯0.4¤À¤Ã¤¿WAR¤Ï¡¢1.5¤òµÏ¿¡£»°¿¶Î¨¡ÊK¡ó¡Ë¤â22.5¡ó¤«¤é18.6¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ê.490¡Ë¡¢OPS¡Ê.812¡Ë¤âºòÇ¯¤è¤ê4Ê¬Á°¸å¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÇ¼Ô¤¬Æ±¤¸ÂÇÀÊ¿ô¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¤É¤ì¤À¤±¤½¤ÎÁª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡ÖwRAA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î14.5¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨³èÌö¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤ÎÂÇ·â»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇÎ¨¤Ï6·î¾å½Ü¤Þ¤Ç1³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ6·î¤Ë¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.348¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8·î¤Ë¤Ï8ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·î´ÖOPS¤Ï.940¤È¹¥Ä´¤À¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤ÈÊÂ¤Ö23ËÜ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ïµð¿Í¤Ç±¦Íã¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷»ØÉ¸¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDHÀ©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯µ¡²ñ¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¼åÅÀ¤Ï¡È¾Ã¤¨¤¿¡É·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£