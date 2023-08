打ち切りを教えてもらえなかった？『ナンシー・ドリュー』スタッフが激怒

これまでに数々の女優によって演じられてきた、世界で最も有名な少女探偵ナンシー・ドリュー。その最新バージョン、ケネディ・マクマンが主演する『ナンシー・ドリュー』が米CWで2019年より放送されてきたが、今月23日をもって終了した。シーズン4で終わると昨年発表された際、ショーランナーのノガ・ランドーとメリンダ・シュー・テイラーは、番組終了を事前に知らされたことで結末を用意できるので感謝しているという旨の発言をしていた。しかし、製作総指揮のラリー・テンによれば違うストーリーがあるという。

【関連記事】買収されたCW局、既存のドラマで継続するのは数個のみ

『グッド・ドクター 名医の条件』の監督や『NCIS:ハワイ』の製作総指揮などで知られるテン。彼はX(旧Twitter)にて同作打ち切りに対する不満を投稿。「前もって断っておくけど、長い話になるかもしれない。僕が目にした限りでは、番組が終了することに対する反応は大方ポジティブなものだった。でも、それが最後になると知らされずに最終話が放送されていたらと想像してみて。それこそが実際に起こりかけたことだから」

So… this could be long. From what I’ve read, the reaction to the series finale have been mostly positive. Now imagine if you watched that finale without us knowing it would be the last episode of #NancyDrew ever. Because that’s what almost happened.

- Larry Teng (@larryteng) August 24, 2023