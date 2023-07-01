¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡Ö³Ë¶¦Í¡×´õË¾¡¡¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ø¤Î¥í¥·¥¢³ËÈÂÆþ¼õ¤±
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥â¥é¥¦¥£¥¨¥Ä¥¼óÁê¤Ï6·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀï½Ñ³ËÊ¼´ï¤¬ÎÙ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ËÊ¼´ï¤òËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñÆâ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¡Ö³Ë¶¦Í¡×¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤â²Ã¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥é¥¦¥£¥¨¥Ä¥»á¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¶¼¤·¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡NATO¤Î³Ë¶¦Í¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ËÊ¼´ï¤ò²ÃÌÁ¹ñÆâ¤ËÇÛÈ÷¤·¡¢Í»ö¤Ë¶¦Æ±±¿ÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£