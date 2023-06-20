日本代表、ペルー戦のスタメン発表！ 南米の難敵相手に三笘薫、古橋亨梧、伊東純也らが先発
日本代表は６月20日、パナソニックスタジアム吹田にて国際親善試合でペルー代表と対戦。18時55分のキックオフに先立ち、日本のスターティングメンバーが発表された。
森保ジャパンは、６月シリーズ初戦となった15日のエルサルバドル戦で、６−０の完勝を飾った。次なる相手は南米の難敵だ。FIFAランキングは日本が20位に対し、ペルーは21位（４月６日発表時点）。両者は過去に５度対戦し、日本が１勝２分２敗と負け越している。
日本は、板倉滉や旗手怜央らが先発。三笘薫、古橋亨梧、伊東純也もスタメンに名を連ねた。
日本代表のスタメンは以下の通り。
GK
１ 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
DF
２ 菅原由勢（AZ／オランダ）
３ 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
４ 板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
21 伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
MF／FW
６ 遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）
７ 三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８ 鎌田大地（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
19 旗手怜央（セルティック／スコットランド）
【サブメンバー】
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
DF
22 瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
24 森下龍矢（名古屋グランパス）
MF／FW
５ 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
10 堂安 律（フライブルク／ドイツ）
13 中村敬斗（LASK／オーストリア）
15 伊藤敦樹（浦和レッズ）
16 相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
17 川辺 駿（グラスホッパー／スイス）
18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
25 前田大然（セルティック／スコットランド）
26 川崎颯太（京都サンガF.C.）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部【PHOTO】エルサルバドル・ペルーとの親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！