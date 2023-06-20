日本代表のスタメンが発表された。(C)SOCCER DIGEST

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　日本代表は６月20日、パナソニックスタジアム吹田にて国際親善試合でペルー代表と対戦。18時55分のキックオフに先立ち、日本のスターティングメンバーが発表された。

　森保ジャパンは、６月シリーズ初戦となった15日のエルサルバドル戦で、６−０の完勝を飾った。次なる相手は南米の難敵だ。FIFAランキングは日本が20位に対し、ペルーは21位（４月６日発表時点）。両者は過去に５度対戦し、日本が１勝２分２敗と負け越している。

　日本は、板倉滉や旗手怜央らが先発。三笘薫、古橋亨梧、伊東純也もスタメンに名を連ねた。

　日本代表のスタメンは以下の通り。
 
GK
１　中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）

DF
２　菅原由勢（AZ／オランダ）
３　谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
４　板倉　滉（ボルシアMG／ドイツ）
21　伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）

MF／FW
６　遠藤　航（シュツットガルト／ドイツ）
７　三笘　薫（ブライトン／イングランド）
８　鎌田大地（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
11　古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
14　伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
19　旗手怜央（セルティック／スコットランド）

【サブメンバー】
GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）

DF
22　瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
24　森下龍矢（名古屋グランパス）

MF／FW
５　守田英正（スポルティング／ポルトガル）
10　堂安　律（フライブルク／ドイツ）
13　中村敬斗（LASK／オーストリア）
15　伊藤敦樹（浦和レッズ）
16　相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
17　川辺　駿（グラスホッパー／スイス）
18　浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
25　前田大然（セルティック／スコットランド）
26　川崎颯太（京都サンガF.C.）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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