日本代表、エルサルバドル戦のスタメン発表！ 三笘＆久保が先発、カタールW杯後初勝利なるか
日本代表は６月15日、豊田スタジアムにて国際親善試合でエルサルバドル代表と対戦。19時10分のキックオフに先立ち、日本のスターティングメンバーが発表された。
カタール・ワールドカップ後、３月24日のウルグアイ戦は１−１ドロー、28日のコロンビア戦は１−２の敗戦とまだ勝利のない日本。第二次森保ジャパン初白星を飾れるか。
６月シリーズ初戦は、三笘薫と久保建英をスタートから同時起用。久しぶりの代表選出となった旗手怜央や初招集の森下龍矢らも名を連ねた。
日本代表のスタメンは以下の通り。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
２ 菅原由勢（AZ／オランダ）
３ 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
４ 板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
24 森下龍矢（名古屋グランパス）
MF／FW
５ 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
７ 三笘 薫（ブライトン／イングランド）
９ 上田綺世（サークル・ブルージュKSV／ベルギー）
10 堂安 律（フライブルク／ドイツ）
19 旗手怜央（セルティック／スコットランド）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
【サブメンバー】
GK
１ 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
23 シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
DF
21 伊藤洋輝（シュツットガルト／ドイツ）
22 瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）
MF／FW
６ 遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）
８ 鎌田大地（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（LASK／オーストリア）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
15 伊藤敦樹（浦和レッズ）
16 相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
17 川辺 駿（グラスホッパー／スイス）
18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
25 前田大然（セルティック／スコットランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部【PHOTO】エルサルバドル・ペルーとの親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！