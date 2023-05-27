¥²¥Û¥²¥Û¤È¤»¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¼Õ¤ê¡Ä¥¥ó¥×¥ê¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¼èºà¤ÇÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡Ö¥×¥íº¬À¤ÈÂà½êÍýÍ³¡×
£µ·î22Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ØKing¡õPrince¡Ù¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡££µÇ¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤¬Í¿¤¨¤¿µ±¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢³èÆ°½ªÎ»¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤ÎÀ»ÃÏ¤ò½ä¤ë¤Ê¤ÉÌ¾»Ä¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º£¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶»¤ÎÆâ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ö¤ê¤òµó¤²¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¥½¥í³èÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤È¤¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÈè¤ì¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢ÀäÂÐ¤ËÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ä¤ê¼èºà»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢30Ê¬¤Û¤É¤Î¼èºà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´¤¬°¤½¤¦¤Ç¡¢¥²¥Û¥²¥Û¤È²¿ÅÙ¤â¤»¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¡¢½ª»ÏÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥×¥í°Õ¼±¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ø¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¤È¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÁáÄ«¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¤¡£¤Ç¤âÀè¡¹¤ËÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢»¨»ï¤Ï¤½¤Î£²¥õ·î°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ï¼èºà¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ç¯Ëö»þ´ü¤Ë¼èºà¤¬¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÁáÄ«¤Ê¤É¤ËÌµÍý¤ä¤ê»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë³§¤µ¤óÌ²¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£½øÈ×¤ÏÆ¬¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤Á¤ó¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÊÌ¤Î»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÅú¤¨¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤Î»×¤¤¤ò¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤È¸À¤Õ¤¿¸À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä¹¡¹Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»Ä¤ê¼èºà»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éº£²ó¤ÎÂà½ê¤ÎÍ×°ø¤òÓÌ¤®¼è¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬²¿¤«¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤éÈà¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î¤È¤¡¢ºÆ¤Ó¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤«¤ÎÊ¡ÂôÍ¡µÈ¤Ï¡Ö¿Ê¤Þ¤¶¤ë¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÂà¤¡¢Âà¤«¤¶¤ë¼Ô¤ÏÉ¬¤º¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ä¤¤¤«¤Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Æà¡¹»Ò
°¦É²¸©½Ð¿È¡£ÊüÁ÷¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Î®¹Ô»ö¾Ý¤ÎÊ¬ÀÏµ»ö¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢¥É¥é¡¢ÏÃÂê¤ÎË®²è¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£»¨»ï¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÈþ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼