Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡¢¼«Âð¤Î¸°Ê¶¼º¤Ç¡ÖÄ«¤Î£³»þ¤Ë²ÈÆþ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬£¶ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²È¤Î¥«¥®¤Ê¤¤¡×¤Èµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï¸áÁ°£³»þ£´£¹Ê¬¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é²È¤Î¥«¥®¤Ê¤¤¡¡Ä«¤Î£³»þ¤Ë²ÈÆþ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤Èº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¡Ö¥ë¥Õ¥£º£ÆüÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È£µ·î£µÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦£Ä¡¦¥ë¥Õ¥£¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È½õ¤±¤Æ¡×¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö£Á£Î£Î½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ²ÈÆþ¤é¤ì¤Ø¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÒÆñ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ä¤Ê¡¼¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¸°¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈá·à¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¤»¤¤¤ä¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈÌ¾¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®ºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£