¡ÖÈà»á¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¡Ä¡×¥Ê¥¤¥Õ¤Ç3²ó°Ê¾å»É¤µ¤ì»¦¤µ¤ì¤¿ÀîÂ¼·î²»¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬Æ±µéÀ¸¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÈÉÔËþ¡ÔÌ¾¸Å²°¡¦±Ø¥Û¡¼¥à18ºÐ½÷À»É»¦¡Õ
¡¡4·î8ÆüÌë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¡¦ËÜ³Þ»û±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Ç¡¢½÷À¤¬¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÀîÂ¼·î²»¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ê¥¤¥Õ¤Î»É¤·½ý¤¬3¥«½ê°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀîÂ¼·î²»¤µ¤ó
¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë5Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸±Ø¤ÎÆ±¤¸¥Û¡¼¥à¤òÉñÂæ¤ËÊÌ¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤¬¥Û¡¼¥à¤«¤éµÞ¹ÔÎó¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£±¿Å¾»Î¤¬¥Û¡¼¥à¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¶áÉÕ¤¯¿Í±Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò³Ý¤±¤¿¤¬¤¢¤¨¤Ê¤¯ÀÜ¿¨¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÆîÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
Îø¿Í¤ò»É¤·¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¿ÈÅê¤²¡©
¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ï¿´Â¡¤ä´ÎÂ¡¤ËÃ£¤¹¤ë¿¼¤µ¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÆî¤µ¤ó¤¬¿ÏÊª¤ÇÀîÂ¼¤µ¤ó¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢¼«¤éÎó¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸±Ø¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢10ºÐ°Ê¾å¤âºÐ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤·¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê»Ò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶á¶·¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤«È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤í¤ËÈà»á¤â¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±µéÀ¸¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
Â«Çû¤Î¸·¤·¤¤Èà»á¤«¤éDV¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÈà»á¤«¤éDV¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¡¤¯¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤ä¡¢¡ØÈà»á¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊÌ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ë½ÎÏ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤È¤«¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢Â«Çû¤â·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¿Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÈà»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ºÎø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿»þ´ü¤ò¶¤Ë¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾Ã¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£Îø°¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¹¤¬ÀîÂ¼¤µ¤ó¤È¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡ÖÂ¹¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀîÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÊªÀÅ¤«¤Ê»Ò¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Â¹¤È¤ÏÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó1.3km¤Û¤É¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¤¿¤¢¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÉôÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÃËÀ¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÆî¤µ¤ó¤Ï¡Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë½÷À¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Þ»û±Ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤«¤é10km°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï8ÆüÅÚÍËÆü¤ÎÌë¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¹Ô¤¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ëÂÔ¹ç¼¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë±Ø¤òÍøÍÑ¤·¤¿½÷À¤¬¸ì¤ë¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î±Ø¤À¤Ã¤¿
¡Ö»ä¤ÏÅÚÆü¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜ³Þ»û±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½»Âð¤¬Â¿¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤¿¤ê¤Ï³¹Åô¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆÇö°Å¤¤¤·¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î½÷À¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼ã¤¤»Ò¤¬ÌÜÅö¤Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤â¤Ê¤¤½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤³¤Î±Ø¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤¬ÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÆü¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ï¤Þ¤À¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ç¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Æü¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¸á¸å6»þ¤«¤éÌó2»þ´ÖÈ¾³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æî¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬»É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸á¸å7»þ45Ê¬¤«¤é50Ê¬¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å7»þ45Ê¬¤«¤é¸á¸å10»þ19Ê¬¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç¾å²¼¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬±ØÁ°¤Ë¿ôÂæ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Îó¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥Èµ¢¤ê¤ÎµÒ¤Ç±Ø¼þÊÕ¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏºÇ¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»ö·ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç»¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤·¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡18ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀîÂ¼¤µ¤ó¡£¼«¤éÎó¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆî¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿¿Áê²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊ¸½Õ¤¯¤ó¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎDM¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§sbdigital@bunshun.co.jp
¡¡Ê¸½Õ¤¯¤ó¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡§https://twitter.com/bunshunho2386
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÆÃ½¸ÈÉ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÊÆÃ½¸ÈÉ¡Ë¡Ë