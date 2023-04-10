¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤­¤Ý¤è¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼Í­´õ¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹12¥­¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç12¥­¥íÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤­¤Ý¤è¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì»þ´ü¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç62¥­¥í¤Þ¤ÇÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤è¡¢¤Þ¤¸¡£´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤·¡¢ÌÜ¤Ê¤ó¤«¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤·¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÆó½Å¤¢¤´¡£À¸¤­¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÆó½Å¤¢¤´¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂÀ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¡¢¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥µ¥¤¥¼¹Ô¤Ã¤Æ¡¢2Ëü±ß¤°¤é¤¤»È¤Ã¤¿¤È¤­¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ìµ¤¤Ë62¥­¥í¤Þ¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¡¢¡È¥ä¥Ð¥¤¡ª¤½¤í¤½¤í¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹µ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤­¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ç°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤òÇ§¼±¤·¡¢¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤Ï50¥­¥í¡£¡Ö¤Ç¤­¤ì¤Ð48¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹2¥­¥í¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£