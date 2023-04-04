ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¡24Ç¯Æþ¼Ò¤Î°ìÉô¿¦¼ï¤Ç2Ëü±ß¤Î½éÇ¤µë°ú¤¾å¤²¡¡½ÕÆ®¤Ç¤Î30Ç¯¤Ö¤êÂçÉýÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨ÄÉ²ÃÄÂ¾å¤²
¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÉ²Ã¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¡¢´û¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯²Æ¤«¤é¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍèÇ¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ´¹ñÅ¾¶Ð¤òÈ¼¤¦¿¦¼ï¤Î½éÇ¤µë¤ò¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¶¨µÄ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï2023Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¡¢Èó´ÉÍý¿¦¤ÇµëÍ¿¤ò1Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò·èÄê¤·¡¢Äê´ü¾ºµë¡¦°ì»þ¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢5.5%ÄøÅÙ¤È²áµî30Ç¯´Ö¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÄÂ¾å¤²Êý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÏÍèÇ¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤¦¤ÁÁ´¹ñÅ¾¶Ð¤òÈ¼¤¦¿¦¼ï¤ÎµëÍ¿¤ò¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢¸½ºß¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅ¾¶Ð¤òÈ¼¤¦¿¦¼ï¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î°ú¤¾å¤²ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Æ¼ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç½éÇ¤µë¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿¦¼ï¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¥Áè·ã²½¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£