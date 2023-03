アルゼンチンで2月26日、四輪バギーで出かけたまま行方不明になっていた男性がサメの胃の中から遺体で発見された。警察によると、サメの胃袋からは腕や真皮、脂肪などの組織が見つかったという。しかしこのサメは人間に致命的な攻撃を与えるような種類ではなかったことから、男性が何らかの事件や事故に巻き込まれた可能性が高く、現在も捜査が続いている。英メディア『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。

アルゼンチンのチュブト州プエルトビッサーで暮らすディエゴ・アレハンドロ・バリアさん(Diego Alejandro Barria、35)は2月18日、四輪バギーでクロスカントリーコースを走行中に行方が分からなくなった。

ディエゴさんの失踪以降、妻バージニア・ブルッガーさん(Virginia Brugger)はSNSに「あなたを見つけられるようにサインを送ってください。お願い、私を置いていかないで。あなたがすぐに現れるよう神に祈ります。私はここであなたを待っています。どうか私に怖い思いをさせないでください」と綴り、夫の帰りを待っていた。

バージニアさんから通報を受けた警察は空、陸、海で捜索を行ったが、ディエゴさんを見つけることはできなかった。

そして失踪から8日が経った2月26日、同州のカレタ・コルドバという小さな村のそばの海で釣れたサメの胃袋からディエゴさんの遺体の一部が発見されたのだ。

その日、漁師たちが釣り上げたのは体長5フィート(約1.5メートル)のアブラツノザメで、胃の中からは緑と赤のバラのタトゥーが入ったディエゴさんの腕が見つかり、警察から連絡を受けた妻バージニアさんが身元を確認した。

警察によると、サメの胃袋には他にも真皮、脂肪などが残っていたが、アブラツノザメは人間にとって危険な存在ではなく、遺体を食べることはあっても致命的な攻撃をすることはないという。そのことからディエゴさんが、何らかの事件や事故に巻き込まれた可能性が高いとみているようだ。

警察の広報担当者ダニエラ・ミラトルズさん(Daniela Milatruz)は、今回の件について次のように語った。

「彼が乗っていた四輪バギーとヘルメットは失踪から2日後、同州の町ロカス・コロラダスの海岸付近でボロボロの状態で発見されており、のちに沖合でバギーのシートが見つかりました。そのことから事故にあったディエゴさんが海に流された可能性があります。我々は彼が事故に巻き込まれたとの仮説を立て、他の車両が事故に関与していないか捜査を行っています。ですが何者かに殺害された後、海に捨てられた可能性も排除することはできません。」

また市民保護局の広報担当者ホセ・マゼイさん(José Mazzei)も、あらゆる可能性について調査中であることを明かしている。

ディエゴさんの遺体の一部は現在、専門家による鑑定が行われているそうで、犯罪捜査官は彼の死因の特定を急ぐと同時にダイバーや探知犬などの協力を得てさらなる捜査を継続すると述べている。

