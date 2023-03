平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太がKing&Prince(以下、キンプリ)を脱退するまで、残り3か月を切った。平野と神宮寺はそのまま退所、岸も秋には事務所を離れるというが、ここ最近、キンプリのファン=ティアラの間で、「平野にやる気が見られない」という指摘が飛び交っているようだ。

【写真】「やる気がない」平野紫耀のダンス動画にファン騒然

「せめて5月までは…」

キンプリは昨年11月4日、平野、岸、神宮寺のグループ脱退と退所を発表。5月22日以降は、永瀬廉と高橋海人の2人体制でグループ活動を続けていく。2月22日に発売された5人体制でのラストシングル「Life goes on / We are young」は、初週売り上げで、自己最高となる103.2万枚を記録(オリコン調べ)し、ミリオンを達成。「ティアラの5人に対する感謝の気持ちが、この大記録を打ち立てたのでしょう」(エンタメ記者)という。

しかしそんな中、ティアラの間で、退所を控えた平野の様子に違和感を覚える者が続出しているようだ。

「キンプリ公式TikTokにアップされた、平野さんの“夕暮れダンス”コラボ動画を見た一部ティアラから『やる気がない』という感想が多数上がっているんです。これは、永瀬さんが現在出演中の連続ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(TBS系)のED曲『Life goes on』のダンス映像(通称:夕暮れダンス)を背景に、平野さんが合成で登場するという動画。

ほかのメンバーver.もそれぞれアップされており、岸さんと神宮寺さんが映像内の永瀬さんにちょっかいをかけたり、高橋さんが一緒にダンスを披露する中、平野さんは真顔かつ棒立ちで手を振るのみだったんです」(同・前)

永瀬に向かって手を振っていると解釈したティアラからは、「可愛い」というコメントが殺到したものの、一部では「やる気がない」とみなされてしまった平野。Twitterでは、

≪え、TikTokどうしちゃったんですか!?≫

≪平野のTikTokは許されるの??≫

≪わたしが好きだった平野紫耀はもういないんだなって思わされる≫

≪こんなの載せなくていいよ≫

≪せめて5月まではちゃんと仕事してほしい≫

など、厳しい声が見受けられる。

「こうしたネガティブな声に対し、≪通常運転≫≪あれは関西のシュールなノリ≫と、平野さんを擁護するティアラが出現するなど、ファン界隈は騒然となっています。実は以前も、キンプリのTikTok動画には、一部ティアラから平野さんにやる気がないという声が寄せられていたんです。

それはメンバーによる『Life goes on』のダンス動画で、確かに平野さんは普段よりラフに踊っているような印象でした。ただ、実際にやる気があるのかないのかは本人のみぞ知るところなので、なんとも言えませんが……」(同・前)

それでも、一部ティアラが平野の態度に敏感になっているのには、理由があるという。

“陰謀論”を打ち砕いた平野の発言

「平野さんは『月刊TVnavi』4月号(産経新聞出版)のインタビューで、ジャニーズでの活動に関して愚痴めいたことをこぼしていたんです。インタビュアーからの≪活躍の場が大きくなっていくと、できることが増えますか?≫という質問に対し、≪いや、大きくなっていくと、できないことのほうが増えるんですよ。パブリック・イメージを求めて、いろいろな方がいろいろなオーダーをしてくださるので。受容(編註:需要)と供給と、自分のやりたいこと、そのバランスをどうとるかが、すごく難しいですよね≫と回答。さらに≪新しいことにチャレンジするというのも、正直できないこともあって≫と胸の内を明かしていました」(ウェブメディア編集者、以下同)

こうした平野の発言に、ショックを受けたティアラは少なからずいた様子。

「 “自分の意志を貫きたい”という平野さんらしさが出ている言葉である一方、“ファンの求めるキンプリ像が重荷だった”と言っているようにも受け取れる言葉だけに、一部のティアラは複雑な気持ちになったのでしょう。平野さんは同インタビューで、ファンへの感謝も述べていましたが、中には平野さんに対し、失望感を抱いた人もいたようです」

実際Twitterには、一部ティアラから、

≪わざわざ言葉にして言わなくてもいいじゃん≫

≪応援してきたこの期間なんだったのか…?ってこれほど思う言葉言われるとは思わなかった≫

≪今まで応援してきたオタクと一緒に頑張ってきたメンバーが居るのにどうしてそんなこと言えるんだよ≫

という嘆きにも似た声が上がっており、「TikTok動画を見て、『やる気がない』と感じる人が続出したのは、こうした背景があったからなのでしょう」という。

「ちなみに、平野さんの発言は、一部ティアラの間で浮上していた“キンプリの3人は事務所に辞めさせられる”という陰謀論を打ち砕くものだったといえます。昨年10月末にジャニーズ事務所を退社した元副社長の滝沢秀明氏が、2月下旬に行ったTikTokライブで、視聴者からの≪キンプリ救って≫というコメントに対し、まったくピンと来ていない様子で≪え?≫とだけ漏らしていたんですが、やはりこの説は見当違いだったのでは……」

ジャニーズを退所後、世界進出を視野に、韓国事務所に移籍するのではないかともウワサされる平野。ジャニーズアイドルとしての活動期間は残りわずかとなったが、彼の一挙手一投足がティアラの間で物議を醸す状況は、今後も続いてしまうのだろうか。