『フラッシュ』ファイナルシーズン、新バージョンのスーパーヴィランが誕生！

米CWの人気DCヒーロードラマ『THE FLASH/フラッシュ』ファイナルシーズンに、『The 100/ハンドレッド』のキャストが新たなスーパーヴィランとして参加することが明らかとなった。米TV Insiderが報じている。



CWにて2月8日(水)に放送開始された、ファイナルとなるシーズン9第1話「Wednesday Ever After(原題)」に、新バージョンとなるヴィランのキャプテン・ブーメラン役でリチャード・ハーモンが登場した。リチャードは、『The 100』で7シーズンにわたり、ジョン・マーフィー役を演じた俳優だ。キャプテン・ブーメランはシーズン5にも登場したことがあったが、このキャラクターは殺され、歴史劇シリーズ『スパルタカス』のアシュール役で知られるニック・E・タラベイが、そのバージョンを演じていた。

New faces in Central City. Stream the season premiere of #TheFlash free only on The CW: https://t.co/85jeVIVLSy #TheFinalRun pic.twitter.com/D4vF88eLFW

- The CW (@TheCW) February 9, 2023