昨年12月のNetflixドキュメンタリー番組『ハリー&メーガン』の配信に続き、今年1月には夫ヘンリー王子の回顧録『Spare』が発売されるなど話題が尽きないメーガン妃(41)。そんなメーガン妃と20歳の年の差がありながら、「まるで彼女のドッペルゲンガー(分身)」との声が止まないイギリスの女性(21)が注目されている。ネットメディア『NeedToKnow.online』などが伝えた。

メーガン妃に似ていると噂されているのは、英南部ドーセット州出身のシドニー・べクレスさん(Sidney Beckles)で、パートでウェイトレスをしている21歳だ。

「メーガン妃と比べられるようになったのは、ヘンリー王子との交際が公になった頃。でもより多くの人に指摘されるようになったのは2020年だった」と語るシドニーさん。2020年と言えば、夫妻が王室を離脱した頃とちょうど時期が重なっており、翌年にTikTokを始めると、心無いコメントが寄せられるようになったという。

ヘイターたちはTikTokで「メーガン妃は邪悪だからね」「メーガン妃に似ているからといって、誇りに思うことではないわ」「かわいそうに。人々はあなたのことも嘘つきだと思うでしょうね」などと攻撃してきたそうで、シドニーさんは「酷く傷つくわよね」と述べつつも、こう続けた。

「ヘイターが発する言葉は、私ではなくメーガン妃に向けられたもの。彼らは私に『メーガン妃と似ていることを誇りに思うべきではない』と、そう言いたいのでしょうね。」

「でも誹謗中傷はSNSだけ。面と向かって嫌なことを言われたことはないの。」

「ほとんどの人は、対面でもSNSでも素敵なことを言ってくれるのよ。例えばSNSの動画を見て、『メーガン・マークル本人だと思った』とか『本当にメーガン・マークルにそっくり。彼女は美しいよね』なんてコメントを残してくれるわ。」

「それに友人と一緒に外出したある晩には、メーガン妃に似ていることで親戚と間違われてね。ドリンクを御馳走になったの。ほんと可笑しいわよね!」

ちなみにシドニーさんのTikTokの動画には「これはメーガン妃? それともシドニーさん?」と混乱する人が続出。シドニーさんは「自分ではメーガン妃に似ているとは思わない」と明かす一方で、人々からの指摘を受けて改めて自己分析をした結果、あることを発見したという。

「実は髪を真っすぐにして下ろすと、角度によってはメーガン妃に見えることがあるの。それに彼女とは目鼻立ち、特に笑顔が似ていることに気付いたの!」

なおシドニーさんは、「メーガン妃に似ていると言われることは、褒め言葉でとても嬉しいことよ」と認めつつ、「メーガン妃は良い人だと思うけど、ほとんど何も知らないし特別な感情もない」と主張、最後にこう述べている。

「私はメーガン妃のそっくりさんとしてではなく、自分らしい生き方をして人に認められるようになりたいわ!」

