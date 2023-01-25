¥ê¥â¡¼¥ÈOK¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ËèÆü³°½Ð¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î¿´¤ÎÀ¼¡£²È¤Ë¤Ïµï¾ì½ê¥Ê¥·
»þÂå¤ÏÎáÏÂ¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤¬Ç¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯¼Ô¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¡¢²¼Åù¤ÊÀ¸¤Êª¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ëÈà¤é¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ïµ¢ÂðÁ°¤Ë³°¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤¹¡Ö¥Õ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÄêÃå¤·¾ÃÌÇ¡Ä¡Ä¡£¤È»×¤¤¤¤ä¡¢²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤æ¤¨¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬°¤¤¤«¤é¡×¤È¤Î¸ý¼Â¤Ç³°½Ð¤¹¤ëÃæÇ¯²ñ¼Ò°÷¤¬Â³½Ð¡ª
¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¶âß·ÈþÅß»á¤Ï¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ø²È¤«¤é¥Õ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ë¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥³¥í¥ÊÁ°¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤Ç¥è¥¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¡Ö¥Õ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¿¤Á¤Î°Â½»¤ÎÃÏ¤Ï¡Ä
¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò¤¹¤ì¤ÐÇØ·Ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²È¤Î³°¡Ä¡Ä¡£
¸ª¿È¤Î¶¹¤µ¤Ë²æËý¤·¤¤ì¤º¡¢Å¬Åö¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢ËèÆü»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡¡Ö¥Õ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ï²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡©
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸³è¼Ô°Õ¼±¤Î´ÑÂ¬¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¡×¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÁ°ÂôÍµÊ¸»á¤Ï¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÀ¤Âåº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢40Âå¤Ç51.7¡ó¤¬±ßËþ¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£°ìÊý¤Ç50 ¡¢60Âå¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤«¤éËþÂÅÙ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¡á²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡£¥Í¥Ã¥È»ö¾ð¤Î¿¿µ¶¤òÁê¼ê¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤Î¤ÏÌîÊë¤À¤È¿´ÆÀ¤¿¤¤¡£
¡Úºî²È¡¦ÎëÌÚÎÃÈþ»á¡Û
Æü·Ð¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¡ØAV½÷Í¥¡Ù¤Î¼Ò²ñ³Ø¡×¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø8Ñ¥Ò¡¼¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë
¡ÚÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¦Á°ÂôÍµÊ¸»á¡Û
30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸³è¼Ô¤ò¥Ç¡¼¥¿´ÑÂ¬¤¹¤ë¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°¥¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤¡Ö40Âå¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡½¡Î¤ª¤¸¤µ¤ó2.0¿Þ´Õ¡Ï¡½