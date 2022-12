2016年にドキュメンタリーチャンネル『ナショナルジオグラフィック』が、米ワイオミング州で野生のヘラジカの頭から片方の角が外れる瞬間を捉えた貴重な映像を紹介していた。このほど米アラスカ州では、民家の玄関前で両方の角を同時に落とすヘラジカの映像が捉えられ、多くの人を驚かせている。『People.com』『TODAY』などが伝えた。

米アラスカ州マタヌスカ・スシトナ郡ヒューストン在住のタイラ・ボガートさん(Tyra Bogert)が今月15日、TikTokに動画を投稿したところ、再生回数が29万回を超えるほどの注目を集めた。映像は彼女の自宅玄関に設置されたドアホンの監視カメラが捉えたもので、そこには1頭の野生のヘラジカが映っていた。

当時は強風を伴う吹雪がアラスカに接近中で、停電に備えるためにタイラさんは姉妹の家で過ごしていた。その時、タイラさんのスマートフォンに自宅のドアホンの監視カメラから誰かが玄関前にいることを伝える通知が届いた。

タイラさんがスマートフォンでカメラの映像を確認すると、なんと玄関前に立派な角を持つ野生の雄のヘラジカが立っていたのだ。しばらく立ち尽くしていたヘラジカだったが、体をブルブルと震わせた瞬間、両方の角が頭から外れて雪の積もった地面に転げ落ちてしまった。ヘラジカは外れた角に驚き、飛び跳ねるようにしてその場から離れた。

その映像をライブで見ていたタイラさんは「自分が目にしたものが信じられなかった」と当時を振り返っている。

タイラさんはその後、夫のチャンスさん(Chance)から電話があり「うちに誰か来てたのか?」と聞かれたそうだ。チャンスさんもドアホンカメラの通知がスマートフォンに届き、仕事先からタイラさんに電話をしたようだ。

興奮冷めやらぬタイラさんは、チャンスさんに「あなたが驚くのを台無しにしたくないから、自分で録画映像を見て欲しいの。絶対にビックリするから!」とだけ伝えた。その後、自宅に戻ったチャンスさんは玄関前に大きなヘラジカの角を見つけたそうだ。

タイラさんは他のきょうだいにヘラジカの映像を見せたところ、「ヘラジカが角を落とす映像はあまりないと思うよ。それに両方同時に落ちるなんてそんな映像はないんじゃないかな」と言われたそうだ。のちにタイラさんがこの映像をTikTokとFacebookに投稿したところ「驚くべき映像だ」「なんてラッキーなんだ」といった声が寄せられ、多くの人を驚かせた。

ちなみに『ナショナルジオグラフィック』によると、雄のヘラジカは毎年春から夏にかけて角を成長させ、初秋の交尾の時期には雌をめぐって雄同士が戦う際に角を使うそうだ。そして交尾が終わった後の12月中旬から1月末の間に角を落とすという。ちなみに角を落とす際は、痛みを伴わないのだという。

画像は『Tyra Bogert 2022年12月15日付TikTok「Moose dropping antlers at my house!」、2022年12月16日付TikTok「Replying to @anicole0827 part 2!!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)