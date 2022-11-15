¡Ö¼êÇÛ¤Î¤¢¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ç¤¹¡×ÆÃ¼ìº¾µ½¥á¥ó¥Ð¡¼¸ø³«¼êÇÛÍâÆü¤Ë½ÐÆ¬¡Ä80Âå½÷À¤«¤éÌó150Ëü±ßÅð¤ó¤À¤«
±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃË¡£
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¿¹ÅÄÁÖ¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤À¡£
2022Ç¯6·î¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ80Âå¤Î½÷À¤«¤éÉÔÀµ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÆþ¼ê¡£¸½¶âÌó150Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±§Ìî°¡º»¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¡¢9¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¶â¤Î²ó¼ýÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¤Ë¸ø³«¼êÇÛ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡½¡½¡£
¼¡¤ÎÆü¤Î¸áÁ°¡¢¼êÇÛ¤«¤é1ÆüÂ¤é¤º¤Ç·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¼êÇÛ¤Î¤¢¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿³Ð¤¨¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ø¼¨¤·¤¿³Ð¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î14ÆüÊüÁ÷¡Ë