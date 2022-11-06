À¶¸¶ÏÂÇî¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È¾¾ºäÂçÊå¤Î¹¶Î¬Ë¡¡É¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬3Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾¾ºäÂçÊå official YouTube¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ°²è¡Ö¡ÚÄ¶¿À²ó¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî¹ßÎ×! ¾¾ºävsÀ¶¸¶! ÅÁÀâ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÂçHR¿¿Áê! ²øÊª¤ÎÌÂ¤¤¡ÄÅö»þ¤Î¶»Ãæ·ãÇò! ¸½Ìò»þÂå¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¹¶Î¬Ë¡¤È¤Ï!? ¡ÚÀ¶¸¶ÏÂÇî¥³¥é¥Ü(1)/3¡Û¡×Æâ¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¤Î¹¶Î¬Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
À¶¸¶ÏÂÇî»á
Æ°²èÁ°È¾¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿À¶¸¶»á¤È¾¾ºä»á¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¹¶Î¬ÊýË¡¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È1ËÜÁÀ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡£1µå¥Õ¥¡¥¦¥ëÂÇ¤Ä¤Î¤â½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿µå¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂª¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò¤È¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥ëÂÇ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Éé¤±¤À¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£