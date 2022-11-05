¥¥ó¥×¥êà¶õÃæÊ¬²òá¤Î¥¦¥é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ½áµñÈÝ»ö·ï¡×¤È¸å¤í½â¥¿¥Ã¥¡¼¤ÎÂà¼Ò
¡¡¥¿¥Ã¥¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Îà·ã¿Ìá¤À¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡¢Âà½ê¤¹¤ë¤È£´Æü¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤ÎÂà¼ÒÈ¯É½Ä¾¸å¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÁÛÁü¤Ë¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡£ÉñÂæÎ¢¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Èà¥Þ¥Ä¥¸¥å¥óµñÈÝ»ö·ïá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡£³¿Í¤ÏÍèÇ¯£µ·î£²£²Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£Ê¿Ìî¤È´ß¤ÏÆ±Æü¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢´ß¤ÏÍè½©¤Ë»öÌ³½ê¤òµî¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢£µ¿Í¤Ç¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¡£ÍèÇ¯£µ·î£²£³Æü¤«¤é¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î£²¿Í¤Ç¡Ö¿·À¸£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£²ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀèÆü½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£²¡¡¡Á£Í£á£ä£å¡¡£é£î¡Á¡Ù¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿Í¤Ï¡¢È¯É½Ä¾Á°¤Þ¤Ç¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÍÍ»Ò¤ÇÀ¸½Ð±é¡££¹Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡¿ºÌ¤ê¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍè½µ¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¤·¡¢¤·¤«¤âº£¤Ï¤½¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿Ìî¤È¹â¶¶¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¥ó¥×¥ê¤ÏÀèÂå¤Î¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡ÖÊ¿Ìî¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½Ä¾·Ï¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î³Ð¤¨¤Ï¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö°ì»þ¤ÏÍò¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¥¥ó¥×¥ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¿½¤·½Ð¤ò¥¥ó¥×¥ê¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤ËÎäÃ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Íò¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥¥ó¥×¥ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Èº©´ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«£Ï£Ë¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤ë¡£¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î£±·î¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂìÂô»á¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¥ó¥×¥ê¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂìÂô»á¤¬Âà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Âà½ê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂà½ê¤Ë¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¤Ê¤é¤Ð¤¢¤ê¤¨¤ë¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢º£¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÁêÅöÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
à¥¿¥Ã¥¡¼Í¾ÇÈá¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖKing & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÃ¦Âà¤Ø¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯