¥¿¥Ã¥¡¼ÅÅ·âÂà¼Ò¤Ï¡ÖSMAP²ò»¶ÁûÆ°¡×¤Ë¹ó»÷¡ÄSnow Man¤ÈSixTONES°ú¤Ï¢¤ìÆÈÎ©¤Î²±Â¬¤â
¡¡10·î31Æü¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÉû¼ÒÄ¹¤Ç»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¼ÒÄ¹¤Î¥¿¥Ã¥¡¼¤³¤È¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê40¡Ë¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂà¼Ò¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¥¿¥¯¤È¸òºÝ¤Î±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡È¤«¤ª¤ê¤ó¡ÉÄ¾·â 9Ç¯¶á¤¤¸òºÝ
¡¡2018Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤«¤éÂà¤¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯87¡Ë¤Î¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¤Î¤¿¤áÎ¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂìÂô»á¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ËÄêÇ¯À©¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Snow Man¡¢SixTONES¤Ê¤É¤ò¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°éÀ®¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Travis Japan¤¬¡¢10·î28Æü¤Ë¡ÖJUST DANCE¡ª¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬19Ç¯¡¢¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬21Ç¯¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅªÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¿¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×¤ËSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê25¡Ë¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤¬10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Î¢Êý¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿»òÊª¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥¡¼Ï©Àþ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Ç¤ÎÂà¼Ò·à¡£Âà¼Ò¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖËÜ¿Í¤Î¸Ç¤¤°Õ»×¤òÂº½Å¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤È¤Î´Ø·¸À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£Snow Man¡¢SixTONES¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡©
¡ÖËÜÂÎ¤Î·Ð±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ê»Ò»á¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ã¥¡¼¤Î2¿Í3µÓ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¿¥¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¤¬°éÀ®¤·¤¿Snow Man¡¢SixTONES¤¬ËÜÂÎ´É³í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ¾¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë¡¡
¡¡¥¿¥Ã¥¡¼¤ÎÅÅ·âÂà¼Ò¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢SMAP²ò»¶¤Ë»ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°é¤Æ¤Î¿Æ¡¢ÈÓÅç»°ÃÒ»á¤Î16Ç¯¤ÎÂà¼Ò·à¤À¡£ÈÓÅç»á¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂà¼Ò¸å¡¢°ð³À¸ãÏº¡Ê48¡Ë¡¢Áð磲¹ä¡Ê48¡Ë¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê45¡Ë¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ëCULEN¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSMAP¤ò¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÈÓÅç»á¤¬¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ÇÅö»þÉû¼ÒÄ¹¤Î¥á¥ê¡¼»á¤«¤é¡È¸ø³«½è·º¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÈÓÅç»á¤ÈÐÙ¾å¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤¿Ì¼¤Î·Ê»Ò»á¤ò¼¡´ü¸å·Ñ¼Ô¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈÓÅç»á¤ÎÂà¼Ò¡¢SMAP²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é²Ô¤®Æ¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÏ¶È²È¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Ë¼ÒÆâÎ©¾ì¤ÇÅ¨¤¦¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Î©¾ì¤Î¼å¤¤Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÀ¤¤Î¾ï¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¿¥Ã¥¡¼¤ÎÂà¼Ò¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡Âà¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÏÁÐÊý¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¾ò·ï¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤ÏSnow Man¡¢SixTONES¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥¡¼¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£