À¾Éð¡¦½½µµ¤¬¸½Ìò°úÂà¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÅ¶¨¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡À¾Éð¡¦½½µµ·õÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£15Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»53¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¾å¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡£¤³¤³¿ôÇ¯¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£34ºÐ¤Ï5·î28Æü¤ÎDeNAÀï°Ê¹ß¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤Î10·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾å¤Ç»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£20Ç¯¤«¤é3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨¤¬ºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë·èÃÇ¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢É×¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ¥¾¡¤ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂÅ¶¨¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£ÂÅ¶¨¤Ï°ìÈÖ²¼¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ø¤ó¤À¡×¤È¼«¿È¤Î¿®Ç°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£