»°±ºÎÜÎï»á¤¬¹ñÁò»²Îó»þ¤ÎàÁõ¤¤á¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÀ¯¼£²È¤Ïµ¡Ç½Åª¤ÊÍÎÁõ¤Ç¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬¹ñÁò»²Îó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢àÁõ¤¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»°±º»á¤Ï£²£·Æü¤Ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Ë»²Îó¡££²£¸Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÊÂ¤Ð¤ì¤¿Êý¡¹¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¸¥²Ö¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤Î²¦Â²¤ä¸µ¼ó¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¸µ¿¦¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ¹ë°õ¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î´é¤Ö¤ìÅù¤â°ÂÇÜ³°¸ò¤ÎÆÃ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÁò¤Î·Á¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£»°±º»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¤Îµ·¼°¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÀï¸å¤ÎÇû¤ê¤ò¤â¤¦¾¯¤·²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï½¡¶µÀ¤Ç¤¹¡£¤ª»û¤µ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÀïÁ°¤Ê¤é¤Ð¡Ø¿Ã²¼¡Ù¤ÎÁò¼°¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Î²¦Â²¤¬»²Îó¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÅ²¼¤ÎÄ¼»È¤¬ÇÒÎé¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¶Ñ¹ÕÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¶áÂå²½¤ò»Ö¤·¤¿¤È¤¤Ë°á´§Â«ÂÓ¤Ç¤Ê¤¯ÍÎÁõ¤¬Àµ¼°¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¯¼£²È¤Ïµ¡Ç½Åª¤ÊÍÎÁõ¤Ç¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ä¼»È¤Ê¤é¤Ð¡¢ÁõÂ«¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£½¡¶µÀ¤ò´°àú¤ËÇÓ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áý¾å»û¤Ê¤É¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±ÍÍ¡¹¤Ê¸¡Æ¤¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º»á¤Ï¹ñÁò¤Ë¶»¤ÎÁ°¤ÈÏÓ¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÆ©¤±¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎàÁÓÉþ¥É¥ì¥¹á¤òÃåÍÑ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£