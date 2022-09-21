¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò³Ï¤ê¤¿¤¤¡¢¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë...¡¡¥È¥Þ¥ÈÇÀ²È¤¬»£±Æ¤·¤¿¡ÖºÊ¤Î¼Ì¿¿¡×¤ËÀïØËÁö¤ë
¤È¤¢¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬2022Ç¯9·î14Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¿ÍÁû¤¬¤»¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¡£
ÉÔ²º¤Ê¿§¤ÎÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ö¡¢Ã¯¤«¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï±ÔÍø¤Ê¿ÏÊª¤Î»Ñ¤¬......¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤¦¤¥¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£·ì¤¬Íß¤·¤¤......¡×
¡ÖÂ¸µ¤Ë»àÂÎ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ì¡×
¡Ö¤³¤ì»ö¸å¤À¤è¤Í......¤¤Ã¤ÈÂ¸µ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡×
¡Ö¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤«¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡©¡×
¡Ö·Ù»¡¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ïwwwww¡×
¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ä¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾¡¼ê¤ËÊª¸ì¤òÁÏ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤ÎÁ¾²æÇÀ±à SOGA FARM¡×¡Ê¡÷pasmal0220¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢11Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢º£¤â³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê9·î16Æü¸½ºß¡Ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»´·à¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÅê¹Æ¼Ô¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤ÎÁ¾²æÇÀ±à¡×¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö»£¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ......¡×
Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ¾²æ¿·°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¥È¥Þ¥È¤È¥È¥Þ¥È²Ã¹©ÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡ÖÁ¾²æÇÀ±à¡×¤ÎÂåÉ½¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢8Ç¯¤âÁ°¡¢2014Ç¯¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤Ç¿©¤¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
µ¼Ô¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á¾²æ¤µ¤ó¡£
¶õ¤¬ÀÖ¤¤¤Î¤Ï¡¢Í¼¾Æ¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤±¤Ã¤·¤Æ·ì¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤¬¼Ì¿¿¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¥ê¥×Íó¤¬ÂçÊÑÆø¤ï¤¤»ä¤âÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ¾²æÇÀ±àÂåÉ½¡¦Á¾²æ¿·°ì¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¡¢Á¾²æ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¿§Ì£¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ä¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼±Ç²èÉ÷¤Î²èÁü¤òºî¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£