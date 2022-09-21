Ã»ÊÔÆ°²è¤Î¹¹ð¼ýÆþÊ¬ÇÛ¤Ø¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢À©ºî¼Ô»Ù±ç
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥°¡¼¥°¥ë»±²¼¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ï20Æü¡¢Ã»ÊÔÆ°²è¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤òÀ©ºî¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò2023Ç¯¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À©ºî¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ÏºÇÄ¹60ÉÃ¤Þ¤Ç¤Î½Ä·¿Æ°²è¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¼¡¡¹¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃ¿§¡£Æ°²è¤ÈÆ°²è¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¹¹ð¤Î¼ý±×¤Î45¡ó¤ò¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿À©ºî¼Ô¤Ë»ëÄ°²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡£