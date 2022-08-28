¤¢¤Ó¤ëÍ¥¡¢ÇË¶É¤Ç5¥¥í·ã¥ä¥»¡© ÇË¶ÉÍýÍ³¤Ï¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î¤ÎÉâµ¤¤Ç¤Ê¤¯¥â¥é¥Ï¥é¤«¡Ú·ÝÇ½³¦¡¢ÊÌ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î¿¿Áê¡Û
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Ó¤ëÍ¥¤¬2021Ç¯2·î¤Ë¡Ö¶ËÈë½Ð»º¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È17Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢¤¢¤Ó¤ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥Û¥ê¥×¥í¤¬¡Ö½Ð»º¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤ò´Þ¤á¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ó¤ë¤ÏÁ°É×¤Ç³ÊÆ®²È¡¦ºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤ÈÄ¹½÷¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òµá¤á¤Æ¡È¥É¥í¾Â¹çÀï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢1ºÐ¤È¤Ê¤ëÂèÆó»Ò¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤¢¤ëÊìÊý¤Î¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤È¤âÀÒ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¡¢¤¢¤Ó¤ë¤ÏÄ¹½÷¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò¤á¤°¤ê¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù(Ê¸éº½Õ½©)¤ÇºÍ²ì¤Î¡Ö°ãË¡Ï¢¤ìµî¤êµ¿ÏÇ¡×¤ä¡ÖÀöÇ¾µ¿ÏÇ¡×¤ò¹ðÈ¯¡£2019Ç¯Ëö¤ËÎ¥º§¤·¤¿ºÝ¡¢ºÍ²ì¤¬Ä¹½÷¤Î¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ó¤ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÍâ20Ç¯¤Ë¿Æ¸¢¼ÔÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ëÄ´Ää¤òµ¯¤³¤·¡¢2021Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤Î¿Æ¸¢¤ò¤¢¤Ó¤ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Åª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ÈÉÕ¤¤¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡×¾®Æ½¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ì¸À¤ÇÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ?¡Ú·ÝÇ½³¦¡¢ÊÌ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î¿¿Áê¡Û<<
¡¡¸µÉ×ºÊ¤Ï2014Ç¯9·î¤Ë¼ø¤«¤êº§¡£Íâ15Ç¯5·î¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬2019Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£·ëº§Åö½é¤«¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¡×¤ÈÀ¤´Ö¤«¤é¤ä¤æ¤µ¤ì¤¿¸µÉ×ºÊ¡£¤È¤¯¤Ë¤¢¤Ó¤ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÛÊü¤Ê»äÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢É¾È½¤Ï¥¬¥¿Íî¤Á¤À¡£
¡¡Åö»þ24ºÐ¤Î¤¢¤Ó¤ë¤Ï¡¢ºÍ²ì¤È·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Î2010Ç¯10·î¡¢F1¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î(Åö»þ24ºÐ)¤È¤Î¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤¢¤Ó¤ë¤Ï¡¢Íâ11Ç¯1·î¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¡È¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂÔ¤Á¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®ÎÓ¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡£2011Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤È¤Î¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬²¹Àô¤Ç¤ÎÌ©²ñ¤ò¡Ø½µ´©½÷À¡Ù(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Ë¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¡¢¤¢¤Ó¤ë¤È¤ÎÇË¶É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Íâ11·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù(¾®³Ø´Û)¤¬¡¢2¿Í¤ÎÉü±ï¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×(·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼)
¡¡¤·¤«¤·2014Ç¯6·î¡¢2¿Í¤ÎÇË¶É¤¬ºÆ¤ÓÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾ðÊó¤¬ºøÁî¡£Æ±·î¡¢¡Ø¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù(»º·Ð¿·Ê¹¼Ò)¤Ï¡¢ÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯½©¤Ç¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¡×¤¬¸¶°ø¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢ÇË¶ÉÊóÆ»¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë2014Ç¯6·î¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤ÈAV½÷Í¥¡¦Rio¤Î°©À¥¤ò·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¾®ÎÓ¤ÏÆ±·î¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¤Ç¡Ö¥§¥¨!?Éâµ¤¤Ç¤¹¤«!?w¡¡¤½¤â¤½¤â1Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥¥Á¥ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç(¤¢¤Ó¤ë¤È)ÊÌ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉâµ¤¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØÅì¥¹¥ÝWeb¡Ù¤Ï¡¢ÇË¶É¤ÎÍýÍ³¤Ï¾®ÎÓ¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇË¶É¤Ï2013Ç¯²Æ¤´¤í¤È¤·¡¢Åö»þ¤Î¾®ÎÓ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢À¸³è¤¬¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯Ëö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿F1¥Á¡¼¥à¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡ÈÌµ¿¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Î¾Ú¸À¤ò·ÇºÜ¡£ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®ÎÓ¤ÏF1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒÏÃ¤ÏÉâ¾å¤·¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢¤¢¤Ó¤ë¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ë²¿¤¬¤ï¤«¤ó¤À¤è!¡×¤ÈµÕ¾å¡£¡Ö¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²á·ã¤ÊË½¸À¤ò¤¢¤Ó¤ë¤ËÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö¤¢¤Ó¤ë¤Ï5¥¥í°Ê¾å·ã¥ä¥»¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¾®ÎÓ¤ÎÊ¢¤¤¤»¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤¢¤Ó¤ë¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡2014Ç¯½Õ¡¢¤¢¤Ó¤ë¤Ï2013Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÍ²ì¤È¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯9·î¡¢¤¢¤Ó¤ë¤¬À¸ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡Ù(TBS·Ï)¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2015Ç¯8·î¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÉ×ºÊ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¼«¿È¤Î·ëº§¤ò¡Ö¤Ò¤é¤á¤º§(¤¢¤Ó¤ë)¡×¡Ö¥¾¥Ã¥³¥ó(ºÍ²ì)¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ëº§Åö½é¤«¤é¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2017Ç¯10·î¡¢ºÍ²ì¤¬Èþ¿Í¥â¥Ç¥ëÂð¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤È¼Ì¿¿½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤¿¡£¡¡¾®ÎÓ¤È¤ÎÇË¶É·àÆ±ÍÍ¡¢¥É¥í¾Â¤ò¶Ë¤á¤¿Î¥º§¡¦¿Æ¸¢ÁûÆ°¤À¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÏÄ¹½÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£